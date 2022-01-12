Умер известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Срочная новость 10 328

Известному деятелю телевидения было всего 46 лет.

Умер известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Умер известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович

Известному российскому деятелю телевидения было всего 46 лет. Обстоятельства смерти журналиста выясняются.

Как пишет StarHit.ru, по предварительной информации Михаил Зеленский ушел из жизни, находясь на отдыхе в Доминикане. Там он был госпитализирован, однако медикам не удалось его спасти.

Михаил Зеленский долгое время работал на телеканале «Россия-1», где вел программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последнее время он руководил несколькими передачами на телеканале «Культура».

Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери. В 2018-м он связал себя узами брака с психологом Милой Рубинчик.

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