В посольстве РФ прокомментировали смерть Зеленского во время отдыха в Доминикане

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 1 563

Известный российский журналист и телеведущий скоропостижно скончался в возрасте 46 лет.

Фото, видео: ТАСС / Самолыго Юрий, YouTube / Высшая Школа Кино и Телевидения «Останкино»; 5-tv.ru

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский

Представитель посольства РФ в Доминиканской Республике подтвердила смерть журналиста и телеведущего Михаила Зеленского на территории страны. Вместе с супругой Милой Рубинчик традиционно отмечал Новый год в заграничном путешествии. В 2019 году это была Мексика, в 2020-м — Куба, в этом году пара решила отправиться в Доминикану.

По предварительным и не подтвержденным официально данным, во время отдыха у журналиста случился инсульт. Зеленский был госпитализирован, но врачи не смогли помочь, и он скончался в больнице. В посольстве причины смерти не озвучили, отметив лишь, что о покушении на телеведущего речи не идет.

«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», — заявила пресс-секретарь посольства РФ в Доминикане Алина Иванова.

Телеведущий умер в возрасте 46 лет. О его смерти стало известно в ночь на 12 января. Зеленский сотрудничал с каналами «ТВ Центр», РТР, «Россия-1» «Россия-Культура», где вел программы «Вести-Москва», «Прямой эфир», «Билет в Большой», «Новости культуры» и другие. Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери Полина и София.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о карьере Михаила Зеленского на телевидении, а также публиковал комментарий звездного адвоката Сергея Жорина о том, каким покойный был «в закулисье».

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский
12 янв
Дмитрия Губерниева повергла в шок новость о смерти Михаила Зеленского: «Боже мой, горе»
12 янв
Вдова Зеленского после его внезапной смерти удалила все фото в Instagram
12 янв
Чем известен внезапно скончавшийся журналист и телеведущий Михаил Зеленский
12 янв
Озвучена вероятная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
12 янв
Звездный адвокат Жорин об умершем телеведущем Зеленском: «Большой профессионал»
12 янв
Умер известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский
-21° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.84
-0.29 84.88
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
Страдает, не спит, пьет снотворное: Садальский обеспокоен здоровьем Малахова
7:46
Российской прокуратуре исполнилось 300 лет
7:46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
7:39
На днях его не станет: названы три признака приближающейся смерти
7:32
Решающая встреча: чего ждать от переговоров представителей РФ и НАТО в Брюсселе
7:25
Телепаты по гороскопу: названы 4 знака зодиака, способные читать чужие мысли

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
Озвучена вероятная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин
Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год