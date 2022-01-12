В посольстве РФ прокомментировали смерть Зеленского во время отдыха в Доминикане

Представитель посольства РФ в Доминиканской Республике подтвердила смерть журналиста и телеведущего Михаила Зеленского на территории страны. Вместе с супругой Милой Рубинчик традиционно отмечал Новый год в заграничном путешествии. В 2019 году это была Мексика, в 2020-м — Куба, в этом году пара решила отправиться в Доминикану.

По предварительным и не подтвержденным официально данным, во время отдыха у журналиста случился инсульт. Зеленский был госпитализирован, но врачи не смогли помочь, и он скончался в больнице. В посольстве причины смерти не озвучили, отметив лишь, что о покушении на телеведущего речи не идет.

«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», — заявила пресс-секретарь посольства РФ в Доминикане Алина Иванова.

Телеведущий умер в возрасте 46 лет. О его смерти стало известно в ночь на 12 января. Зеленский сотрудничал с каналами «ТВ Центр», РТР, «Россия-1» «Россия-Культура», где вел программы «Вести-Москва», «Прямой эфир», «Билет в Большой», «Новости культуры» и другие. Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери Полина и София.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о карьере Михаила Зеленского на телевидении, а также публиковал комментарий звездного адвоката Сергея Жорина о том, каким покойный был «в закулисье».