Здоровье не вернется: названы самые страшные последствия инсульта

При отмирании части головного мозга люди обычно выживают, но теряют способность действовать как раньше. Впрочем, везет далеко не всем.

Очередная страшная новость разошлась по СМИ: на курорте в Доминикане внезапно скончался 46-летний телеведущий Михаил Зеленский. Предварительная причина смерти — инсульт. На днях с таким же диагнозом слегла в больницу 68-летняя актриса Елена Проклова. А певец Алексей Воробьев недавно признался, что пережил инсульт, когда ему было всего 25…

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru опытные врачи — реаниматолог, анестезиолог Геннадий Мышков и кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Жито — оценили печальную тенденцию и рассказали, чем опасен инсульт и каковы его проявления.

Восстановление возможно?

С точки зрения медицины, инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого погибает какой-либо участок головного мозга. Различают два вида инсульта — ишемический (закупорка тромбом артерии и, как следствие, прекращение кровотока, отмирание тканей) и геморрагический (кровоизлияние из-за нарушения целостности стенок сосудов). Несмотря на то, что последний случается гораздо реже, его последствия часто бывают фатальными.

Как отметил Геннадий Мышков, инсульт может сразить человека любого возраста. Несмотря на то, что предрасположенность к тяжелому состоянию можно выявить, спрогнозировать, произойдет страшное или нет, практически нереально. Зато шансы на восстановление в отдельных случаях довольно неплохие. Например, как в ситуации с Еленой Прокловой.

Instagram @elproklova @mikhail_zelenskiy

«Двигательно-моторная, фразеологическая функции могут немножечко отставать от функций, которые были до получения такой травмы, как ишемический, геморрагический инсульт, но человек может себя достаточно хорошо обслуживать, заниматься трудовой деятельностью. Но, конечно, даже при банальном инсульте с незначительной потерей чувствительности все пациенты получают вторую группу инвалидности. Это очень грозное заболевание, которое требует серьезного отношения», — объяснил врач.

Реаниматолог особо подчеркнул: пациенты, перенесшие инсульт, нуждаются в консервативном лечении и поддерживающей терапии, что назначают врачи-неврологи. Особенно, в первое время после удара.

«Согласно клиническим рекомендациям, все медикаментозные назначения, коррекция, которая назначается в плане лечения врачами, являются абсолютно обязательными и необходимыми для профилактики повторных инсультов», — сказал Мышков.

Если повторный инсульт все-таки произошел, то последствия почти в 100% случаев будут более серьезными. Это подтверждает и врач-терапевт Алексей Жито.

Смертельный удар

Кандидат медицинских наук напомнил: чем больше область поражения головного мозга при инсульте, тем страшнее прогнозы врачей. Мозг — целостный орган, отвечающий за все двигательные, чувствительные, эмоциональные и иные действия и ощущения человека. После ишемических и геморрагических ударов омертвевшие участки, к сожалению, восстановлению не подлежат.

«Если инсульт значительный, то человек может ослепнуть, у него может нарушиться мимика, подвижность верхних и нижних конечностей, возникнуть головная боль. Но под ударом в основном, конечно, наша скелетная мускулатура — мышцы», — пояснил Жито.

Терапевт уточнил: к фатальному концу приводит поражение вегетативной нервной системы в результате инсульта. При таком раскладе перестают работать внутренние органы — происходит остановка дыхания и пациент моментально погибает.

«Если поражен совсем небольшой участок головного мозга, то выпадение функции может не случится, то есть верхние и нижние конечности могут продолжать двигаться и так далее. Это называется микроинсульт. Его, условно говоря, можно даже не заметить», — констатировал специалист.

Как бы то ни было, медики призывают граждан тщательнее следить за своим здоровьем, а в случае чего придерживаться строгих врачебных рекомендаций. О первых симптомах инсульта — внезапной потере координации, онемении части лица с «перекосом» на одну сторону, скачках давления, внезапном онемении конечностей и потере речи — забывать не стоит. В таких случаях счет идет на секунды — вызывать «скорую» обязательно.

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