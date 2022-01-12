Почему Куравлев променял просторную квартиру на пансионат для одиноких стариков
Артист впал в депрессию после смерти своей супруги Нины Куравлевой, и с тех пор вел затворнический образ жизни. В начале 2022 года состояние звезды кино ухудшилось, он оказался в больнице.
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Столичный дом престарелых попал сегодня в новостные сводки. Его клиентом оказался Леонид Куравлев, народный артист, любимец миллионов, примерный семьянин, у которого двое детей, внуки. Как выяснили «Известия», народный артист прожил там несколько месяцев, перед тем как с пневмонией его увезли в больницу. Почему он променял просторную квартиру в престижном районе Москвы на пансионат для одиноких стариков, разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Сережкина. Подробности в репортаже.
Полупустые коридоры. Постояльцы которые редко узнают чьи-то лица. Даже если рядом с ними — суперзвезда советского кино. В такой обстановке последние полгода жил Леонид Куравлев. Частный пансионат в Москве, куда всенародный любимец попал из-за затяжной депрессии.
«Он тяжело переживал уход жены, замкнулся. Таким он и приехал, и мы старались помочь ему адаптироваться. Боялись, что он войдет и сразу уедет. Оказалось, все на позитиве, он увидел комнату, в итоге и остался. Ему помогали психологи, чтобы ему было комфортно, он стал живой, физкультурой занимался, первое время кушал в комнате», — поведала гендиректор центра долголетия и реабилитации «Идиллия» Юлия Климова.
Высокая температура, затрудненное дыхание, низкая сатурация. Накануне Рождества Леонида Куравлева доставили в Коммунарку. Оба ПЦР-теста, который он сдал уже в стационаре, показали отрицательный результат. Основной диагноз — пневмония на фоне сильного ослабления организма.
Это только в кадре он — весельчак, свой парень и душа нараспашку. За пределами съемочной площадки Куравлев вел скромный и почти затворнический образ жизни. Не давал интервью, не встречался с поклонниками, тщательно берег семью от лишних взглядов. А когда не стало Нины — женщины, с которой Леонид Вячеславович прожил в браке больше полувека, — закрылся окончательно. Буквально — перестал выходить из комнаты.
«Он вообще не мог не жить ни дышать, и он — однолюб, он совершенно в себе замкнулся, он очень переживал — и вот если говорят, что время лечит, то к Лене Куравлеву это не имеет никакого отношения», — рассказала заслуженная артистка РФ Нина Маслова.
По официальному адресу — Серафимовича, 2 — в знаменитом Доме на Набережной — где Куравлевы всей семьей были прописаны еще с советских времен — актера редко видели даже ближайшие соседи. Художник Никас Сафронов вспоминает — за последние годы Куравлев нарушил молчание всего раз. Обратился с просьбой сделать для него эскиз памятника. Общий с Ниной.
«Он человек очень импульсивный, замкнутый, открытый в какие-то моменты, и вот Нина поддерживала этот баланс. Знала его характера и умела его соблюдать в рамках человеческого общества. После смерти Нины он все время чувствовал себя потерянным», — поведал художник Никас Сафронов.
Вернуться к обычной жизни ему не помогла даже поддержка дочери Екатерины, сына Василия и троих внуков. Актер стал отказываться от еды. Именно после этого дети обратились к специалистам того самого дома престарелых. Или «Элитного центра реабилитации», как называют его сотрудники. Сейчас Леонид Куравлев остается в стационаре ковидного госпиталя. Из-за сильного поражения легких — больше недели — на кислороде. Лечение осложняет возраст — минувшей осенью ему исполнилось 85.
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