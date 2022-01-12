Рокер Галанин рассказал о микроинсульте у Зеленского перед смертью

Давний знакомый скончавшегося в Доминикане телеведущего считает, что на его скоропостижный уход из жизни могла повлиять долгая дорога и резкая смена климата.
Фото, видео: Instagram @mikhail_zelenskiy; Instagram @serga_sergey_galanin, 5-tv.ru
Рок-музыкант Сергей Галанин, как и многие знаменитости, не может смириться с вестью о скоропостижной смерти телеведущего Михаила Зеленского на отдыхе в Доминиканской республике. Он в беседе с 5-tv.ru рассказал, что, по его мнению, могло спровоцировать плохое самочувствие журналиста и внезапную смерть.
«Я причины смерти не знаю, думаю, что у него — вот ходит информация какая-то, — что у него уже была ситуация: то ли предынсультное состояние, то ли микроинсульт у него был несколько лет назад. Все-таки перемена климата. Вот эти наши желания из зимы уехать в теплые края, плюс долгий перелет. Поэтому с организмом могут быть всякие непредсказуемые вещи», — рассказал Галанин.
Он отметил, что давно познакомился с Михаилом Зеленским. Это произошло на проекте «Танцы на льду» еще в середине 2000-х годов. Однако со вдовой телеведущего Милой Рубинчик и экс-женой Еленой Грушиной общался редко. В последний раз, по словам Галанина, он виделся с журналистом на одной из программ на телеканале «Культура».
О смерти 46-летнего Михаила Зеленского стало известно в ночь на 12 января. По предварительным и не подтвержденным официально данным, во время отдыха в Доминиканской республике у журналиста случился инсульт. Он был экстренно госпитализирован, но медикам не удалось его спасти. Российские знаменитости до сих пор не могут поверить в случившееся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в посольстве РФ в Доминиканской республике прокомментировали смерть Михаила Зеленского.
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