Работал на износ и умер противоестественно: что коллеги говорят о смерти Зеленского

Известный телеведущий скончался 11 января в Доминиканской республике. По предварительным данным, причиной стал инсульт. Многие его знакомые не могут в это поверить.

Телеведущий Михаил Зеленский всегда работал на износ, боролся с жизненными трудностями и всегда сохранял позитивный настрой. Телеведущая Мария Ситтель поделилась с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о скончавшемся коллеге.

Телеведущий Михаил Зеленский, который умер 11 января во время отдыха в Доминиканской республике, всегда работал на износ, но его смерть все равно кажется противоестественной. Об этом сообщили коллеги и друзья теледеятеля.

«Это не укладывается в моей голове, совершенно не укладывается, потому что буквально десять дней назад мы с ним виделись перед Новым годом и вот теперь Миши нет. <…> C разных сторон судьба его атаковала. Такие превратности и сложности встречались на его пути, но он так легко преодолевал все. Внешне легко, конечно. Мишка работал на износ», — цитирует телеведущую Мария Ситтель «Вечерняя Москва».

По ее словам, у Михаила Зеленского были «реабилитационные периоды», поскольку «сердце не выдерживает таких нагрузок». Однако ведущий успешно справлялся с недугами и двигался дальше.

www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Не смог поверить в кончину Михаила Зеленского и телеведущий Анатолий Кузичев. Он даже назвал ее «противоестественной».

«У меня до сих пор в голове не укладывается, насколько это несправедливо, не вовремя, очень рано и противоестественно, — сказал он. — Веселый, добрый, хороший человек. Это так неожиданно и ужасно, очень грустно», — сказал Кузичев в комментарии «Газете.ru».

Телеведущий добавил, что запомнит Михаила Зеленского в качестве очень «фантастически веселого человека». Например, во время их совместной работы на «Радио Ностальжи» тот веселил коллег пародиями на певца Майкла Джексона — с лунной походкой и шляпой.

ТАСС / Геодакян Артем

Михаил Зеленский, бывший ведущий программ «Вести-Москва» и «Прямой эфир». По предварительной информации, причиной смерти 46-летнего телеведущего стал инсульт.

Ранее рок-музыкант Сергей Галанин сообщил 5-tv.ru, что за несколько лет до смерти Михаил Зеленский пережил предынсультное состояние или микроинсульт.