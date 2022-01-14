Гинцбург рассказал, что ему помогло незаметно переболеть «омикроном»

Микробиолог сделал тест на антитела после прилета в Россию из другой страны.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как ему удалось незаметно переболеть штаммом «омикрон». По словам исследователя, он бы не узнал об инфицировании, если бы не сдал анализ крови после поездки за рубеж, пишет РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что в своей сыворотке после вылета за границу он обнаружил большое количество антител к «омикрону». При этом у него не было каких-либо симптомов коронавируса все это время.

Специалист связывает такое незаметное инфицирование с вакцинацией от COVID-19.

«Те, кто привит «Спутником» скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу», — поделился ученый.

Первые случаи появления «омикрона» в России были выявлены в декабре 2021 года. Всего к 12 января официально зарегистрировано 698 заболевших, преимущественно в Москве.

Из-за высокой скорости распространения «омикрона» в мире число инфицированных выходит на рекордный уровень. Всемирная организация здравоохранения 13 января заявила, что коронавирусом за сутки заболели три миллиона 395 тысяч 785 человек — рекордное число с самого начала пандемии.

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