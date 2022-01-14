В Кремле ответили на предложение Зеленского провести встречу с Путиным и Байденом

В Кремле прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехстороннюю встречу: с ним и лидерами России и США.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, запроса о трехсторонних переговорах пока не поступало.

«Нет. Пока ничего не поступало», — сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля.

О том, что украинский президент предложил Джо Байдену организовать переговоры с участием Владимира Путина, ранее заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, перспектива проведения такой встречи — возможно, в формате видеоконференции — вызвала глубокий интерес у американской стороны, пишет деловая газета Взгляд.

Телефонный разговор президентов Украины и США состоялся в первых числах января. Стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках предстоящих контактов с Москвой по линии НАТО и ОБСЕ.

Американский лидер, в свою очередь, уверил главу Незалежной в приверженности США защите территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что Байден побеспокоил своего украинского коллегу звонком ночью выходного дня. По мнению журналиста Максима Минина, этим он выразил свое неуважение к Зеленскому.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что было опубликовано пророческое видео Зеленского о его президентстве.