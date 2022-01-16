Угрожали убийством: Стали известны подробности вооруженного ограбления вдовы Градского

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 11 422

Стали известны подробности вооруженного ограбления вдовы Александра Градского

Угрожали убийством: Стали известны подробности вооруженного ограбления вдовы Градского

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

У Марины Коташенко украли наличные и имущество на 100 миллионов рублей.

Стали известны подробности ограбления вдовы композитора и музыканта Александра Градского Марины Коташенко. По предварительным данным, похитители отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей, пишет сайт KP.RU со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске.

«Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили. Сегодня вечером было устроено подставное ДТП», — заявил собеседник издания.

Якобы Коташенко врезалась в чужую машину и остановилась. Из поврежденного авто выскочили трое мужчин с оружием. Угрожая, они заставили женщину поехать домой, в элитный поселок, а затем приказали отдать все ценности, которые были в особняке. После этого нападавшие заставили женщину довезти их до Апрелевки.

«Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы», — рассказал источник.

По информации 5-tv.ru, у Коташенко пропала сумка с деньгами, которые она хранила под кроватью.

Как писал 5-tv.ru, прокуратура поставила под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского.

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