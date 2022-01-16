У Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Сейчас в доме подвергшейся вооруженному нападению женщины работают правоохранители. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — сообщили в МВД.

Как ранее стало известно, на Марину Коташенко напали вооруженные мужчины в Наро-Фоминске. По информации источника, неизвестные сымитировали ДТП. Когда вдова Градского вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин, заставили вернуться домой и забрали 100 миллионов рублей.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского