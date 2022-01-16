Полиция работает в доме у вдовы Градского после ограбления — видео
В доме у вдовы Градского работает полиция после ограбления
Фото, видео: globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
У Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Сейчас в доме подвергшейся вооруженному нападению женщины работают правоохранители. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — сообщили в МВД.
Как ранее стало известно, на Марину Коташенко напали вооруженные мужчины в Наро-Фоминске. По информации источника, неизвестные сымитировали ДТП. Когда вдова Градского вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин, заставили вернуться домой и забрали 100 миллионов рублей.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского
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