Новая версия: к ограблению вдовы Градского могут быть причастны домработники

Привычка покойного артиста не хранить наличные в сейфе перешли и к его вдове. Марина Коташенко прятала огромную сумму в сумке под кроватью. Дело об ограблении вдовы известного композитора и певца Александра Градского может пополниться новыми фигурантами. Как сообщает источник сайта KP.RU, наводку на загородный дом Марины Коташенко преступникам могли дать домработники.

Не секрет, что Градский имел внушительное состояние, которое почему-то прятал в буфете. Не раз журналисты писали о том, что в пресловутый шкаф композитора деньги уже не влезают.

Вероятно, после смерти артиста его вдова решила перевезти часть средств из квартиры в загородный дом. Однако Коташенко, как и ее покойный супруг, пренебрегла безопасностью и хранила деньги под кроватью. Этим и воспользовались преступники, похитившие у звезды порядка 100 миллионов рублей.

Предполагаемые злоумышленники инсценировали ДТП с авто актрисы, после чего залезли к ней в машину и, угрожая предметами, похожими на оружие, заставили отвезти их к Коташенко домой. Там они вероятно и забрали деньги, а также имущество, после чего заставили актрису отвезти их в Апрелевку. Оттуда подозреваемые уже направились в Москву.

Запуганная Коташенко обратилась в полицию, когда отошла от шока, но прошло уже слишком много времени — преступников не удалось задержать по горячим следам. Из-за этого промедления почти в семь часов у журналистов и правоохранителей возникли подозрения о возможной инсценировке грабежа.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии произошедшего. В том числе и причастность домработников, которые могли дать преступникам наводку на лежащие в практически свободном доступе наличные.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места вооруженного нападения на вдову Градского.