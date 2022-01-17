Сын 85-летнего Леонида Куравлева рассказал о состоянии отца
Актер попал в больницу в Коммунарке несколько дней назад. У него обнаружили поражение легких, повреждения головного мозга и проблемы с пищеварением.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев медленно, но верно идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил сын 85-летнего актера.
«Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — уточнил наследник знаменитости.
Несколько дней назад появилась информация об экстренной госпитализации легенды отечественного кинематографа. Изначально считалось, что Леонид Вячеславович мог заразиться коронавирусом — у него выявили обширное поражение легких, почти 25-35%. Но результаты тестов оказались отрицательными.
За жизнь Куравлева борются медики больницы в Коммунарке. Все под личным контролем главного врача Дениса Проценко. Известно, что помимо проблем с легкими, у актера выявили неспособность самостоятельно потреблять пищу — пришлось проводить операцию на желудке и вставлять специальную трубку. Кроме того, впоследствии у гения диагностировали серьезные повреждения головного мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу Леонид Куравлев попал из дома престарелых. Он выглядел очень неухоженным. От родной дочери актер отрекся, а какие отношения у него с сыном — неясно до сих пор.
- 17 янв
- У Леонида Куравлева обнаружили обширное поражение легких
- 17 янв
- «Выбросили в отстойник»: мать актрисы Коренной о поведении детей Куравлева
- 15 янв
- Егор Бероев призвал поклонников молиться о здоровье тяжелобольного Куравлева
- 14 янв
- Тяжелобольной Леонид Куравлев отрекся от дочери: «Была борода заросшая, неумытый»
- 13 янв
- Сиделки рассказали, в каких условиях больной Куравлев жил в доме престарелых
- 13 янв
- «В состоянии овоща»: врачи обеспокоены из-за тяжелобольного Леонида Куравлева
- 12 янв
- Врачи диагностировали у Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга
- 12 янв
- Тяжелобольной Леонид Куравлев заранее распланировал свои похороны
- 12 янв
- Соседка о жизни тяжелобольного Куравлева: «Он много лет лежачий совсем»
- 12 янв
- Тяжелобольному Леониду Куравлеву провели экстренную операцию
Читайте также
93%
0.27 86.86
-0.03
Нашли ошибку?