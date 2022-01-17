Сын 85-летнего Леонида Куравлева рассказал о состоянии отца

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев медленно, но верно идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил сын 85-летнего актера.

«Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — уточнил наследник знаменитости.

Несколько дней назад появилась информация об экстренной госпитализации легенды отечественного кинематографа. Изначально считалось, что Леонид Вячеславович мог заразиться коронавирусом — у него выявили обширное поражение легких, почти 25-35%. Но результаты тестов оказались отрицательными.

За жизнь Куравлева борются медики больницы в Коммунарке. Все под личным контролем главного врача Дениса Проценко. Известно, что помимо проблем с легкими, у актера выявили неспособность самостоятельно потреблять пищу — пришлось проводить операцию на желудке и вставлять специальную трубку. Кроме того, впоследствии у гения диагностировали серьезные повреждения головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу Леонид Куравлев попал из дома престарелых. Он выглядел очень неухоженным. От родной дочери актер отрекся, а какие отношения у него с сыном — неясно до сих пор.