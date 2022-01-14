Тяжелобольной Леонид Куравлев отрекся от дочери: «Была борода заросшая, неумытый»
Знаменитый актер продолжает оставаться под наблюдением медиков. Его состояние вызывает серьезное беспокойство у врачей.
Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya
Всенародно любимый актер Леонид Куравлев перед Рождеством был госпитализирован в столичную Коммунарку. Врачи всерьез обеспокоены состоянием здоровья знаменитости. Переживают за своего кумира и преданные поклонники его таланта.
Для многих стала неожиданностью новость о том, что в больницу звезда отечественного кинематографа попал из дома престарелых. В пансионат Куравлева привез сын. Причем 85-летний актер очень плохо выглядел, словно о нем давно никто не заботился.
«У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши», — призналась сотрудница дома престарелых Надежда Орлова в эфире шоу на одном из телеканалов.
Перед попаданием в учреждение Куравлев жил вместе с дочерью в просторной квартире в знаменитом Доме на набережной. Однако, судя по всему, отношения с родственниками у актера испортились окончательно.
По словам сотрудницы соцучреждения, знаменитость категорически отказывался от общения с дочерью. Когда она его навещала, делал вид, что спит.
«Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то», — рассказала женщина.
По ее словам, актер поступил к ним очень худым, словно давно не ел до сыта. Правда, в стенах пансионата на аппетит он не жаловался — ни один из шести приемов пищи в день артист не пропускал. Говорят, любимое блюдо у Куравлева очень простое и традиционное — котлетка с картофельным пюре, пишет StarHit.ru.
Несмотря на то, что все знают, как сильно изменился актер после смерти горячо любимой супруги, практически став затворником, сотрудники уверены — дело не только в страшной потере. Не исключено, что у актера очень напряженные отношения с наследниками.
Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких условиях больной Куравлев жил в доме престарелых.
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