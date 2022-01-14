Тяжелобольной Леонид Куравлев отрекся от дочери: «Была борода заросшая, неумытый»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 8 330

Знаменитый актер продолжает оставаться под наблюдением медиков. Его состояние вызывает серьезное беспокойство у врачей.

Тяжелобольной Леонид Куравлев отрекся от дочери: «Была борода заросшая, неумытый»

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Леонид Куравлев

Всенародно любимый актер Леонид Куравлев перед Рождеством был госпитализирован в столичную Коммунарку. Врачи всерьез обеспокоены состоянием здоровья знаменитости. Переживают за своего кумира и преданные поклонники его таланта.

Для многих стала неожиданностью новость о том, что в больницу звезда отечественного кинематографа попал из дома престарелых. В пансионат Куравлева привез сын. Причем 85-летний актер очень плохо выглядел, словно о нем давно никто не заботился.

«У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши», — призналась сотрудница дома престарелых Надежда Орлова в эфире шоу на одном из телеканалов.

Перед попаданием в учреждение Куравлев жил вместе с дочерью в просторной квартире в знаменитом Доме на набережной. Однако, судя по всему, отношения с родственниками у актера испортились окончательно.

По словам сотрудницы соцучреждения, знаменитость категорически отказывался от общения с дочерью. Когда она его навещала, делал вид, что спит.

«Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то», — рассказала женщина.

По ее словам, актер поступил к ним очень худым, словно давно не ел до сыта. Правда, в стенах пансионата на аппетит он не жаловался — ни один из шести приемов пищи в день артист не пропускал. Говорят, любимое блюдо у Куравлева очень простое и традиционное — котлетка с картофельным пюре, пишет StarHit.ru.

Несмотря на то, что все знают, как сильно изменился актер после смерти горячо любимой супруги, практически став затворником, сотрудники уверены — дело не только в страшной потере. Не исключено, что у актера очень напряженные отношения с наследниками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких условиях больной Куравлев жил в доме престарелых.

Тема:
Леонид Куравлев
13 янв
Сиделки рассказали, в каких условиях больной Куравлев жил в доме престарелых
13 янв
«В состоянии овоща»: врачи обеспокоены из-за тяжелобольного Леонида Куравлева
12 янв
Врачи диагностировали у Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга
12 янв
Тяжелобольной Леонид Куравлев заранее распланировал свои похороны
12 янв
Соседка о жизни тяжелобольного Куравлева: «Он много лет лежачий совсем»
12 янв
Тяжелобольному Леониду Куравлеву провели экстренную операцию
12 янв
Почему Куравлев променял просторную квартиру на пансионат для одиноких стариков
11 янв
Как Леонид Куравлев попал в дом престарелых: «Тяжело переживал, замкнулся»
11 янв
Результаты тестов на коронавирус у госпитализированного Куравлева отрицательные
11 янв
Глава СК РФ выразил поддержку госпитализированному Куравлеву
Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.77
1.20 86.89
1.43
Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Повернуть время вспять: как «витамин красоты» предотвращает старение организма
19:02
Падение девочки в Сочи под колеса отправляющегося поезда попало на видео
18:50
Тяжелобольной Леонид Куравлев отрекся от дочери: «Была борода заросшая, неумытый»
18:38
Лавров о требовании Запада вернуть войска в казармы: «Зарвался, идет на обострение»
18:26
Стали известны дата и место прощания с вдовой Андрея Мягкова
18:10
От славы до шизофрении: как сломалась карьера звезды «Обитаемого острова» Степанова

Сейчас читают

Стала известна причина смерти свидетеля Пугачевой на свадьбе с Киркоровым
Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 января для всех знаков зодиака
«Белый лебедь» покинул гнездо: как Запад встретил дебютный полет Ту-160М
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год