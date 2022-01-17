Врач оценила шансы Куравлева на восстановление: «Достаточно проблематично»

Несмотря на то, что тяжелобольной актер Леонид Куравлев наконец пошел на поправку, угроза жизни не исчезла. Вирусная пневмония с прогрессирующим поражением — вот что опасно для здоровья гения. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразила врач аллерголог-иммунолог, реаниматолог, эксперт Академии врачей UniProf Татьяна Шарковская.

Кандидат медицинских наук отметила: сразу после госпитализации у Куравлева обнаружили 10%-ное поражение тканей легких, но в течение нескольких суток оно возросло до 25-35%. Этот фактор может указывать на развитие цитокинового шторма — в какой-то момент ослабленный организм начинает «сходить с ума» и бросает все свои последние силы на борьбу с болезнью. Состояние опасно летальным исходом из-за «работы на пределе возможностей». Порой не спасает даже терапия.

«85 лет, достаточно быстрое нарастание поражения легких — провокативный фактор… Говорить о выздоровлении достаточно проблематично, но у бога свои расклады на нашу жизнь», — заключила медик.

Об экстренной госпитализации пожилого Леонида Вячеславовича стало известно 10 января. Его доставили в больницу в Коммунарке из дома престарелых с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился, зато у актера обнаружили массу сопутствующих патологий. В частности, серьезное поражение головного мозга и проблемы с пищеварением. Гений не мог самостоятельно есть, поэтому пришлось его оперировать. За состоянием Куравлева тщательно наблюдает главврач учреждения Денис Проценко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Леонид Куравлев распланировал собственные похороны.