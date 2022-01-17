Предсказала судьбу дочери: Алдонина показала архивное видео с Началовой, оказавшееся пророческим

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 165

Вера Алдонина показала пророческое видео с Началовой

Предсказала судьбу дочери: Алдонина показала архивное видео с Началовой, оказавшееся пророческим

Фото: Instagram @julianachalova

Тема:
Юлия Началова

Наследница покойной певицы растрогала подписчиков до слез.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина опубликовала на своей странице трогательное архивное видео с мамой, которое поклонники сочли безусловно пророческим. В кадре у исполнительницы и ее тогда еще совсем маленькой наследницы берет интервью телеведущая Оксана Федорова спрашивает у Началовой о талантах ее девочки.

Темой выпуска передачи на канале «Россия 1» стали дети-вундеркинды. Звезда эстрады была приглашенным гостем. Она предположила, что жизнь Веры в будущем непременно будет связана со сценой, ведь уже в три года она проявляла артистичность и страсть к выступлениям перед зрителями.

«Она каждый раз нам устраивает такие интересные спектакли. Она очень любит, когда реагирует публика, когда люди оценивают, что она делает. И всегда кланяется или говорит: «Ну где же крики «Браво!», ваши аплодисменты? Моя мечта — чтобы она играла в театре, чтобы была актрисой», — цитирует Началову 7Дней.ru.

«Я могу сказать, что я очень хорошенькая. Мне волшебство задавать и принцессой стать очень надо», — перебивая маму заявляла малышка, добавив, что скоро к ней еще и придет жених на серебряном коне.

Видео с Началовой 15-летняя Алдонина опубликовала на своей странице в Instagram. Как права оказалась певица, пишут в комментариях подписчики, ведь Вера действительно уже уверенно стоит на большой сцене и радует поклонников своим голосом. Она еще учится в школе, но уже стала победительницей шоу «Дуэты», в котором выступала с Александром Панайотовым и получила множество вокальных наград.

«Прошло уже столько лет, а желания все те же… Волшебство задавать очень надо!» — подписала свой пост Алдонина.

Фанаты были растроганы до слез. В комментариях они писали, что Вера — достойная наследница певицы, ее продолжение на эстраде. Мама очень бы гордилась своей девочкой, уверены поклонники.

Исполнительница умерла в 2019 году из-за осложнений, связанных с заражением крови и сердечной недостаточностью. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, отец Юлии Началовой рассказал, как дочь переживала свою утрату.

Тема:
Юлия Началова
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