Виноваты деньги? Почему инсценировка ограбления могла быть выгодна вдове Градского

Лишившаяся 100 миллионов рублей Марина Коташенко могла подстроить преступление? В этом разбираются следователи.

Лучшие силы подмосковсной и столичной полиции брошены на поиск дерзких грабителей, добычей которых стали 100 миллионов рублей. Столько наличности они забрали из дома певца Александра Градского, угрожая оружием его вдове Марине Коташенко. Ее поймали в ловко расставленную ловушку на дороге.

Или это все постановка? Откуда в принципе столько денег? Расследование Дмитрия Зименкина.

Направо пойдешь — заблудишься, налево — потеряешься. В истории с ограблением вдовы Александра Градского именно так. Путаница во всем. От показаний героини происшествия до обстоятельств аварии и пропажи самих денег.

По изначальной информации, потерпевшая ехала от дома в деревне Глагольево мимо Жедочей, а значит в сторону Калужской трассы. Затем утверждалось, что ее машина двигалась в сторону Киевского шоссе, но там по пути нет деревни Жедочи.

Возле населенного пункта, как говорят, машина вдовы градского столкнулась с авто преступников. Возможно, ДТП было подстроено. Трое неизвестных сели в иномарку Марины и, угрожая то ли пистолетом, то ли автоматом, заставили ее поехать домой за деньгами.

Сами жители Жедочи, а их здесь не больше сотни человек, про вчерашнюю аварию ничего не слышали. Хотя для маленькой деревни, где главная достопримечательность — двухсотлетний дуб, даже ДТП — это событие.

Далее, по словам Коташенко, она вместе с грабителями зашла в дом, взяла сумку с деньгами, которая лежала почему-то под кроватью и отдала неизвестным. Сумма составила 100 миллионов рублей. После чего, как уверяет Коташенко, она довезла бандитов до станции Апрелевка, где они пересели в белый Mercedes и скрылись.

На территорию ДНТ не попасть. Но есть камеры, по которым возможно смогут идентифицировать преступников или понять — были ли они вообще.

Вот кадры с камер. На них виден черный Lexus, который въезжает в поселок. Понять, был ли кто-то кроме Коташенко внутри, невозможно. Да и с нескольких метров этого не смог разглядеть охранник ДНТ.

Почему деньги в таком объеме хранились в сумке, а не были положены на банковский счет вдовой? Почему саму аварию и непрошенных гостей в усадьбе Градских не видел ни один человек, а потерпевшая позвонила в полицию спустя почти семь часов после ограбления? Некоторых эти вопросы навели на мысль о постановочном ограблении. Ведь наследство Александра Градского еще никто не делил. А подобные схемы, вспоминают юристы, в судебной практике встречаются.

«Человек с кем-то вступил в сговор, чтобы инсценировать якобы ограбление, завладел и дальше может распоряжаться значительной суммой средств», — пояснил адвокат Дмитрий Чипчиу.

Марина Коташенко вышла замуж за композитора перед самой его смертью. Кроме нее, на наследство претендуют их общие дети с Градским. А также двое — от предыдущего брака. Вот между ними пятью и будет поделено состояние музыканта. А это — квартиры в центре Москвы, дом в элитном поселке, коммерческая недвижимость, небольшой автопарк и банковские счета. Все оценивают в 400 миллионов рублей. Так что после ограбления наследство уже уменьшилась на четверть.

«Формально, если этих средств нет, и они были украдены, сказать, что они будут включены в наследство — нет, конечно, не будут. В случае, если их найдут, задержат преступников, все наследники смогут участвовать в деле, в качестве потерпевших», — рассказал юрист Василий Воробьев.

Одному из наследников, старшему сыну композитора, нам удалось дозвониться сразу после новости об ограблении. И первое, что вызвало беспокойство у Даниила Градского, было явно не деньги.

Поиском грабителей сейчас занимаются следователи. Параллельно выясняя: а было ли само ограбление.



