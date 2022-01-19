Сторонники Порошенко устроили акцию протеста у здания суда в Киеве

У здания Печерского районного суда Киева участники митинга в поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко вступили в столкновение с сотрудниками полиции, передает корреспондент 5-tv.ru Алиса Паршакова с места событий.

В суде состоялось заседание по делу о госизмене Порошенко. Инстанция избрала ему меру пресечения в виде личного обязательства, отказавшись от ареста.

Протест начинался как мирная акция — организаторы установили вокруг здания суда палатки с чаем, кофе и бутербродами, оснастили территорию биотуалетами и раздавали всем желающим плакаты в поддержку политика в обмен на сбор личных данных.

К месту проведения митинга стянули подразделения правоохранительных органов. Первоначально полицейские не препятствовали манифестантам, однако все изменилось в тот момент, когда протестующие попытались развести огонь в печках для обогрева.

Стражи порядка унесли заготовленные печи, растолкав толпу и обрушив палатки. Демонстранты пытались оказать силовикам сопротивление, произошло несколько столкновений.

Сторонники Порошенко также осуществляли попытки перекрыть дорогу к суду, оставив лишь пешеходную зону для прохода. К зданию пропускали лишь пожарных и сотрудников скорой помощи.

Сразу после выхода из зала суда политик поблагодарил соратников и выступил перед ними с вдохновенной речью.

Бюро расследований Украины обвиняет Порошенко в госизмене и содействии якобы преступным схемам поставок угля из Донбасса. Политик прилетел 17 января на судебное заседание в Киев из Польши. Он намерен доказать, что весь процесс сфабрикован.

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