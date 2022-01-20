Иммунолог Болибок назвал наиболее защищенную от «омикрона» категорию граждан
Максимум, что им грозит при контакте с болезнью — инаппарантная инфекция, характеризующаяся отсутствием клинических признаков.
Фото: Depositphotos / Milkos
От заражения после контакта с омикрон-штаммом коронавируса наиболее защищены люди, которые сделали прививку в последние три месяца. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от „омикрона“», — пояснил специалист в беседе с URA.RU.
Максимум, что им грозит при контакте с болезнью — инаппарантная инфекция, характеризующаяся отсутствием клинических признаков. После этого иммунитет к COVID-19 только укрепится.
Согласился с врачом и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. По его словам, время, когда была сделана прививка, может существенно повлиять на защиту организма. Он также посоветовал ревакцинироваться пожилым людям, ведь их защита быстро ослабевает.
«Уровень нейтрализующих антител падает. Где-то через полгода у людей старше 65 лет защита практически уходит до нуля», — отметил ученый.
Он уточнил, что защита достигает пиковых значений через три недели после второй прививки.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве до 1 апреля продлили домашний режим для людей из групп риска — старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
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