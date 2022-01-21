Иммунолог Крючков объяснил ослабление тяжести симптомов коронавируса

Чем большее количество людей переносят заболевание новым штаммом «омикрон» легко или бессимптомно, тем больше оснований говорить о том, что его симптомы в целом переносятся легче. Об этом рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Как объяснил врач, наиболее часто встречающиеся симптомы — это те проявления болезни, которые испытывает наибольшее количество зараженных в популяции. При этом частота встречаемости тех или иных симптомов напрямую зависит от степени тяжести заболевания.

«Если больший процент легкого течения болезни, как в случае с „омикроном“, то и основные симптомы будут легкие — например, острая боль в горле. Это не значит, что у коронавируса раньше были более тяжелые симптомы, так как в действительности большая часть людей переболевает им либо бессимптомно, либо легко», — отметил доктор в интервью «Известиям».

Иммунолог привел в пример тот факт, что одним из новых проявлений ковида не так давно стали называть потерю аппетита. По мнению эксперта, это также указывает на то, что степень тяжести коронавируса в данном варианте снижается.

По словам врача, уже можно сказать, что «омикрон» реже «спускается» в легкие, так как больные часто жалуются на боль в горле — именно там вирус и концентрируется. Еще одной «мишенью» нового штамма стал ЖКТ. Однако это не значит, что предыдущие версии не сопровождались такими же проявлениями, просто они переносятся легче.

«Соответственно все симптомы, связанные с сердечно-сосудистой системой, с дыхательными и респираторными, неврологическими проявлениями встречаются реже. Это не значит, что их вообще нет, но просто легких случаев гораздо больше. Подчеркну, что боль в горле и проблемы с ЖКТ встречались и при других штаммах», — рассказал иммунолог.

Между тем, в России готовятся к новой волне «омикрона». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже дал поручения о максимально возможном переводе на дистанционный режим работы с 21 января сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

Как ранее писал 5-tv.ru, на комбинированный режим работы перешел и президент России Владимир Путин.