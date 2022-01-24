Куравлев много лет не приходил на могилу жены, после смерти которой стал затворником
На кладбище рассказали, что актер с 2014 года не оплачивал расходы по уходу за последним пристанищем своей супруги Нины.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Советский актер Леонид Куравлев несколько лет не посещал могилу своей супруги Нины на Троекуровском кладбище. Даже на 82-й день рождения народный артист РСФСР не пришел к жене, об утрате которой скорбил долгие годы и после смерти которой стал затворником.
По словам сотрудников кладбища, с некоторых пор за могилой Нины Куравлевой никто не ухаживал, а сам артист не появлялся там несколько лет. Раньше Куравлев платил за облагораживание могилы, но денег давно не поступало.
«Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор», — сообщили сотрудники кладбища в эфире НТВ.
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У проживших 52 года в браке Куравлевых остались дети, но, по всей видимости, они тоже не принимают участия в уходе за последним пристанищем матери.
Нина Куравлева умерла в 2012 году. Смерть супруги сильно потрясла именитого советского артиста, он долгое время сильно горевал о своей утрате и даже перестал сниматься и общаться с близкими.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис.
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