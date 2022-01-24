Куравлев много лет не приходил на могилу жены, после смерти которой стал затворником

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 032

На кладбище рассказали, что актер с 2014 года не оплачивал расходы по уходу за последним пристанищем своей супруги Нины.

Куравлев много лет не приходил на могилу жены, после смерти которой стал затворником

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
Леонид Куравлев

Советский актер Леонид Куравлев несколько лет не посещал могилу своей супруги Нины на Троекуровском кладбище. Даже на 82-й день рождения народный артист РСФСР не пришел к жене, об утрате которой скорбил долгие годы и после смерти которой стал затворником.

По словам сотрудников кладбища, с некоторых пор за могилой Нины Куравлевой никто не ухаживал, а сам артист не появлялся там несколько лет. Раньше Куравлев платил за облагораживание могилы, но денег давно не поступало.

«Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор», — сообщили сотрудники кладбища в эфире НТВ.

Тяжелобольной Леонид Куравлев заранее распланировал свои похороны

У проживших 52 года в браке Куравлевых остались дети, но, по всей видимости, они тоже не принимают участия в уходе за последним пристанищем матери.

Нина Куравлева умерла в 2012 году. Смерть супруги сильно потрясла именитого советского артиста, он долгое время сильно горевал о своей утрате и даже перестал сниматься и общаться с близкими. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис.

Тема:
Леонид Куравлев
23 янв
Азиза объяснила, почему у больного Куравлева не сложились отношения с дочкой
23 янв
Леонид Дзюник прокомментировал сообщение о смерти Куравлева
22 янв
Сын Куравлева объяснил, могла ли его сестра довести артиста до плачевного состояния
21 янв
Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис
21 янв
Сын Леонида Куравлева рассказал о его состоянии
17 янв
С концами? Вещи Леонида Куравлева забрали из дома престарелых
17 янв
Врач оценила шансы Куравлева на восстановление: «Достаточно проблематично»
17 янв
Как сейчас живет и с кем общается Леонид Куравлев?
17 янв
Сын 85-летнего Леонида Куравлева рассказал о состоянии отца
17 янв
У Леонида Куравлева обнаружили обширное поражение легких
-8° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.69
0.25 86.91
0.09
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Последние новости

14:34
Финансовый аналитик оценил перспективы роста курса евро в 2022 году
14:26
Состоящие на учете родители на Алтае выставили пятилетнего ребенка голым на мороз
14:15
Экс-советник Рональда Рейгана получила российское гражданство
13:46
Пора навести порядок: советы и предостережения астролога на 22-й лунный день
13:43
Как правильно загадать желание и разбогатеть в китайский Новый год — советы шамана
13:37
Китайский Новый год: Как и когда отметить

Сейчас читают

Прямо с косточками: кардиолог назвал продукт, помогающий бороться с тромбозом
Вакцина «Спутник М» для подростков начинает поступать в регионы России
Предвестник смерти: назван универсальный симптом ранней стадии рака
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год