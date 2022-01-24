Куравлев много лет не приходил на могилу жены, после смерти которой стал затворником

Советский актер Леонид Куравлев несколько лет не посещал могилу своей супруги Нины на Троекуровском кладбище. Даже на 82-й день рождения народный артист РСФСР не пришел к жене, об утрате которой скорбил долгие годы и после смерти которой стал затворником.

По словам сотрудников кладбища, с некоторых пор за могилой Нины Куравлевой никто не ухаживал, а сам артист не появлялся там несколько лет. Раньше Куравлев платил за облагораживание могилы, но денег давно не поступало.

«Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор», — сообщили сотрудники кладбища в эфире НТВ.

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У проживших 52 года в браке Куравлевых остались дети, но, по всей видимости, они тоже не принимают участия в уходе за последним пристанищем матери.

Нина Куравлева умерла в 2012 году. Смерть супруги сильно потрясла именитого советского артиста, он долгое время сильно горевал о своей утрате и даже перестал сниматься и общаться с близкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис.