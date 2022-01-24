Каждые 5 минут: уролог объяснил частое мочеиспускание после переохлаждения

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Оксана Тарасова
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Уролог-андролог Самусевич объяснил, почему на холоде постоянно хочется в туалет

Фото, видео: depositphotos / withGod; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Врач Валерий Самусевич рассказал об опасных последствиях переохлаждения.

Если слегка замерзнув или выйдя на мороз и охладив ноги, вы отмечаете появление частых позывов к мочеиспусканию, медики рекомендуют обратиться к специалисту. Есть вероятность, что речь идет не о временной проблеме, а о симптоме серьезного недуга. О причинах этой особенности организма рассказал врач, хирург, уролог-андролог Валерий Самусевич.

Довольно часто особенно с наступлением холодов, отмечает доктор, к нему все чаще обращаются пациенты с упомянутым симптомом. Причина может быть сугубо физиологической — при подмерзании происходит спазм периферических сосудов.

Такой защитный механизм называется централизацией кровообращения при переохлаждении — из-за него начинают более интенсивно работать почки, избавляя организм от лишней жидкости, на обогрев которой приходилось бы тратить энергию. Но есть и ряд патологических процессов в организме, провоцирующих учащенное мочеиспускание, в том числе довольно грозных.

«Чаще всего переохлаждения приводят к воспалению мочевыделительной системы, таким как циститы, простатиты и пиелонефриты. Эти заболевания могут протекать как в легкой форме, так и в отдельных случаях требовать госпитализации. Чтобы уменьшить вероятность заболеть, следует соблюдать простые правила: одеваться в соответствии с погодными условиями особенно обращая внимание на обувь и избегать любого переохлаждения», — говорит доктор.

Крайне часто обострение воспалительных заболеваний происходит после купания в проруби на Крещение. Незакаленный организм не переносит холодного шока, и это сказывается на его состоянии. Нередко частое посещение туалета является последствием мочекаменной болезни — в случаях, когда камень застревает в нижней трети мочеточника.

При этом само переохлаждение не провоцирует движение камня, но совпадение смещения этого камня и эпизода с замерзанием может приводить к неправильной интерпретации жалоб и, соответственно, неадекватному лечению.

«Одной из самых грозных причин учащенного мочеиспускания является так называемая ишурия парадоксальная — это когда по какой-либо причине мочевой пузырь сильно переполнен, и моча из него с частыми позывами произвольно выделяется маленькими порциями. В основном это встречается у пожилых пациентов на фоне аденомы предстательной железы либо стриктуры уретры, после переохлаждения нередко проявляется более выраженно», — отметил Самусевич.

Подобные ситуации требуют немедленного вмешательства — дренажа с последующим оперативным лечением. Поэтому частые позывы, в том числе после переохлаждения, должны стать поводом скорейшей консультации с урологом или терапевтом. После беседы и осмотра, а при необходимости и после выполнения клинических анализов, специалист сможет поставить диагноз и дать рекомендации по необходимому лечению и дальнейшему образу жизни для сохранения вашего здоровья.

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