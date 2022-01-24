Проспект Началовой: москвичи выступили против переименования улицы в честь певицы

Инициативная группа выступила с идеей назвать именем покойной исполнительницы одну из главных магистралей столицы.

Жители Москвы возмутились идее переименования Ленинского проспекта в честь покойной певицы Юлии Началовой. С таким предложением выступила инициативная группа поклонников артистки, пишет dni.ru.

Издание уточняет, что как раз сейчас Мосгордума обсуждает варианты переименования Ленинского проспекта. В числе самых популярных возможных названий — «Проспект Гагарина», «Проспект Высоцкого», «Калужский тракт», «Проспект науки», «Большая Калужская улица».

Однако нашлись те, кто считает умершую в 2019 году артистку наиболее достойной быть увековеченной в названии одной из главных столичных магистралей. Издание отмечает, что сразу после смерти Началовой в сети стартовал флешмоб «Юля — Заслуженная!», цель которого — добиться посмертного присвоения почетного звания певице. И если Ленинский проспект назвать ее именем, дело может сдвинуться с мертвой точки.

Также издание напоминает, что Началову хоронили на престижном Троекуровском кладбище, место на котором стоит огромных денег. Это удалось сделать благодаря обращению в правительство Москвы депутата Оксаны Пушкиной. В своем письме она рассказала о патриотических и благотворительных проектах, в которых активно участвовала Началова. Сейчас эти же доводы могут привести к увековечиванию имени певицы на карте города.

Однако далеко не все горожане поддерживают инициативу, считая, что масштаб личности певицы не соответствует значимости одного из главных столичных проспектов. Именем Началовой можно назвать разве что какой-нибудь проезд в отдаленных или новых частях города, считают они.

Звезда российской эстрады, певица и телеведущая Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Артистка имела ряд серьезных хронических заболеваний: сахарный диабет II типа, подагру, красную волчанку и проблемы с почками.

8 марта звезду экстренно госпитализировали в московскую больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. Уровень глюкозы в ее крови зашкаливал, а через три дня на ноге начала развиваться гангрена. 13 марта Началову ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, врачи не смогли стабилизировать состояние артистки. Вскоре у нее началось заражение крови, сепсис, в результате которого Началова умерла. Ей было 38 лет.

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