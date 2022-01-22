Разлука или неверность? Почему Алдонин развелся с Началовой и как поддержал дочь

22 января футболисту Евгению Алдонину исполнилось 42 года. Крепкий спортсмен выглядит на пике своей физической формы, однако поклонники стали замечать, что за последние несколько лет его шевелюра покрылась сединой. И это не удивительно, ведь спортсмену приходится переживать одну трагедию за другой: в 2019 году скончалась мать его 15-летней дочери Веры — певица Юлия Началова, а осенью 2021 года не стало матери спортсмена.

РИА / Виталий Белоусов

До встречи с Евгением Алдониным Юлия Началова была в серьезных отношениях с экс-солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским. Артист практически довел певицу до состояния анорексии, однако ей удалось благополучно выпутаться из паутины этого союза. Встречу с Алдониным ей организовал литовский футболист Дейвидас Шемберас. Он знал, что футболисту нравится творчество Началовой.

После знакомства певица и спортсмен были практически неразлучны. В конце 2005 года футболист сделал Началовой предложение руки и сердца, от которого она не могла отказаться. Под занавес 2006-го у пары родилась дочь Вера.

Со временем отношения знаменитостей начали ухудшаться: они стали проводить меньше времени вместе, постоянно пропадать на работе. В таких условиях непросто сохранять счастье семейного очага, поэтому в 2011 году они подали на развод.

«Мы оба занимаемся делом, которое отнимает уйму сил и времени. Поначалу шли на уступки. Потом она (Юлия Началова — Прим.ред.) сосредоточилась на своем направлении. <…> Мы все больше отдалялись, перестали идти навстречу друг другу», — признался Алдонин после развода.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда», — рассказывала Началова в эфире ток-шоу.

Бракоразводный процесс прошел без скандалов. Евгений оставил Началовой и дочке свою квартиру. Бывшие супруги занимались воспитанием Веры совместно, однако во всем остальном их пути разошлись.

Алдонин завел роман с девушкой по имени Ольга, которая по роду своей деятельности далека от мира шоу-бизнеса. В 2016-м году она родила ему сына Артема, а многие издания сравнивали новую избранницу с Началовой и заносили ее в списки самых сексуальных жен футболистов.

Instagram @evgeny_aldonin

Юлия, по ее же словам, через полгода стала встречаться с хоккеистом Александром Фроловым, с которым ей приписывали роман еще во время отношений с Алдониным. Однако все слухи об изменах Началова отрицала.

Смерть артистки стала полной неожиданностью не только для родных певицы, но и для поклонников. Евгений Алдонин больше всего переживал за свою, тогда еще, 12-летнюю дочку, ведь он был первым, кто сообщил ей о смерти матери.

«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — говорил Алдонин в эфире ток-шоу.

Instagram @veraldonina

Футболист был готов забрать Веру к себе. Тем более, что она уже была знакома с его новой семьей. Однако девочка была географически привязана к дому бабушки по материнской линии: там она ходит в школу, посещает кружки и строит личную жизнь. Сейчас девочка поимо учебы занимается развитием своего вокального таланта. Многие поклонники и издания сравнивают 15-летнюю Веру со звездной матерью.

Instagram @veraldonina

После смерти Юлии Началовой Евгений Алдонин стал брать дочь с собой в отпуск, постоянно звонить и периодически забирать из школы. Также он был обеспокоен материальным благополучием своей наследницы, ведь половина квартиры, которую он подарил экс-супруге была переписана на хоккеиста Александра Фролова. Тот выкупил долю у Началовой за 20 миллионов рублей. Позже артистка попыталась признать эту сделку недействительной. Хоккеист не выходил на связь и семье пришлось подать в суд. Дело они проиграли, поэтому выставили квартиру на продажу за 90 миллионов рублей, часть из которых перешла Фролову.

В ноябре 2021-го Алдонин пережил еще одну трагедию — смерть матери. Спортсмен не афишировал переживания и остается только догадываться, насколько тяжело он переносит очередную потерю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Алдонина показала архивное видео с Началовой, оказавшееся пророческим.