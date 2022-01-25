В МВД РФ сообщили о задержании одного из грабителей вдовы Градского
Поиск других участников нападения продолжается.
Фото: Depositphotos / chatsimo
В МВД РФ сообщили о задержании одного из грабителей вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, им оказался ранее судимый 26-летний мужчина.
Других подробностей пока не сообщается. Волк лишь уточнила, что поиск других участников нападения продолжается.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, нападение на Марину Коташенко произошло 16 января. Трое неизвестных спровоцировали ДТП на трассе с участием ее автомобиля, после чего подсели к ней и якобы угрожая оружием вынудили вернуться домой, где забрали у нее 100 миллионов рублей. Коташенко сообщила, что она хранила их в сумке под кроватью.
Сбивчивость в ее показаниях, а также тот факт, что она обратилась в полицию лишь спустя семь часов после произошедшего, создали предположение, что ограбление могло быть подстроено пострадавшей. Однако пока эта версия не нашла своего подтверждения. Следствие также рассматривает возможный сговор домашнего персонала.
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