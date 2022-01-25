Фото задержанного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 7 494

Известно, что 27-летний мужчина является гражданином Таджикистана.

Фото задержанного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского

Фото: Depositphotos / spaxiax

Тема:
Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото задержанного по подозрению в вооруженном нападении и ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко.

МВД России

Известно, что 27-летний мужчина является выходцем из Таджикистана. Других данных по нему или обстоятельствам задержания МВД пока не приводит. Поиски его предполагаемых сообщников продолжаются.

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