Фото задержанного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото задержанного по подозрению в вооруженном нападении и ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко.

МВД России

Известно, что 27-летний мужчина является выходцем из Таджикистана. Других данных по нему или обстоятельствам задержания МВД пока не приводит. Поиски его предполагаемых сообщников продолжаются.