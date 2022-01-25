Актера Игоря Верника госпитализировали с COVID-19

В Москве госпитализировали актера Игоря Верника. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, у звезды театра и кино выявлен коронавирус. Он попал в одну из московских больниц.

В то же время, переживать поклонникам артиста не стоит, болезнь протекает в легкой форме: температуры нет, но болит горло и имеется насморк. Пневмония также отсутствует.

В интервью 5-tv.ru актер заявил, что с ним все в порядке.

«Не переживайте, я дома», — сказал Игорь Верник.

Советский и российский актер театра и кино Игорь Верник прославился благодаря ролям в таких картинах, как «12», «Орел и решка», «Мужчина в моей голове». Также он играл в сериалах, в числе которых: «Псих», «9 месяцев» и «Игра на выживание». В 2016 году Игорь Верник получил звание народного артиста РФ.