Актера Игоря Верника госпитализировали с COVID-19
Состояние здоровья звезды театра и кино ухудшилось во вторник, 25 января.
Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin
В Москве госпитализировали актера Игоря Верника. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, у звезды театра и кино выявлен коронавирус. Он попал в одну из московских больниц.
В то же время, переживать поклонникам артиста не стоит, болезнь протекает в легкой форме: температуры нет, но болит горло и имеется насморк. Пневмония также отсутствует.
В интервью 5-tv.ru актер заявил, что с ним все в порядке.
«Не переживайте, я дома», — сказал Игорь Верник.
Советский и российский актер театра и кино Игорь Верник прославился благодаря ролям в таких картинах, как «12», «Орел и решка», «Мужчина в моей голове». Также он играл в сериалах, в числе которых: «Псих», «9 месяцев» и «Игра на выживание». В 2016 году Игорь Верник получил звание народного артиста РФ.
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