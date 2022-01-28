Американские журналисты были шокированы глубоко устаревшим оружием в ВСУ

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Предполагается, что скоро США направит на Украину в первую очередь стрелковое оружие, острая нехватка которого наблюдается в частях.

Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; 5-tv.ru

США готовят к отправке новую партию военной помощи Украине. И на этот раз речь идет не только о противотанковых комплексах Javelin. Американские журналисты предположили, что в Незалежную доставят прежде всего стрелковое оружие. Выяснилось, что сейчас его остро не хватает для отрядов самообороны. Инструкторы учат пользоваться пулеметами Дегтярева образца 1927 года. Причем, диски ополченцы должны купить за свои деньги.

Немало удивления на Западе вызвали и фотографии, на которых у новобранцев вместо настоящих автоматов — фанерные. Нехватка оружия в украинской армии наблюдается уже несколько лет. И чтобы хоть как-то поддержать боеготовность, из запасников даже достают пулеметы Максима, которым больше ста лет.

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