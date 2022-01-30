Названо предварительное место захоронения Леонида Куравлева

Звезду советского кинематографа, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Предварительно, Троекуровское. Дата будет определена позже решение родственников», — уточнил информатор, знакомый с ситуацией.

Разрешат родные покойного Куравлева провести гражданскую панихиду или церемония будет организована только для узкого круга людей — также еще не известно. Из близких у гения остались сын и дочь, которые по мере возможности ухаживали за ним последние годы.

Здоровье выдающегося актера серьезно ухудшилось в начале 2022 года. 10 января Леонида Вячеславовича экстренно госпитализировали в реанимацию коммунарской больницы. У звезды обнаружили воспаление легких, однако COVID не подтвердился. В ходе лечения выяснилось, что Куравлев также страдает от серьезного поражения головного мозга и не может самостоятельно принимать пищу. Ему пришлось делать операцию по установки трубки в желудок.

Не так давно медикам удалось стабилизировать состояние гения, его выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр. К сожалению, справиться с колоссальными нагрузками сердце мастера не сумело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Леонид Куравлев годами не ходил на могилу любимой жены и почему стал затворником.