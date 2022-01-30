Создал понятие «русский человек»: Калягин проводил Куравлева восторженным словом

Создателем образа русского человека, не меньше, назвал покойного народного артиста РСФСР Леонида Куравлева его коллега по профессии и званию Александр Калягин. Актер просто не смог говорить об умершем долго, делал паузы, тяжело вздыхал. Но все же произнес важные слова о силе таланта, который должен остаться незабываемым.

«Мне очень больно. И потому что я знал Леню, и потому что это изумительный актер, изумительный, который все может… Я понимаю, последние дни у него были тяжелые, тем не менее ушел человек, который фантастически много сделал для развития понятия, что такое русский человек — с юмором, добрый, героический, всегда готовый отдать свою жизнь. Без лозунгов. Мне больно», — сказал Калягин.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Окончил ВГИК, в студенческие годы сыграл первую роль в кино — солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Известен также как театральный актер и телеведущий, в нулевых вел на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлевым».

Среди наиболее известных киноработ покойного — «Живет такой парень» режиссера Василия Шукшина, «Золотой теленок» Михаила Швейцера, «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Афоня» Георгия Данелия.

Актера помнят по лентам «Ищите женщину» Аллы Суриковой и «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова. Сыграл он, к слову, и вместе с Калягиным в картине «Как живете, караси?» Софьи Милькиной и Михаила Швейцера.

Единственная жена Куравлева Нина умерла в 2012-м. После ее смерти актер стал затворником. По слухам, еще в 2020 году купил себе участок на Троекуровском кладбище — рядом с могилой жены. Перед смертью артист сначала находился в реанимации больницы в Коммунарке с вирусной пневмонией и подозрением на коронавирус. Болезнь сосудов как последствие привела к гибели головного мозга. Актер скончался в хосписе в возрасте 85 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал интересные факты из личной и творческой биографии Леонида Куравлева.