Создал понятие «русский человек»: Калягин проводил Куравлева восторженным словом

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 7 559

Коллега восхищался талантом покойного актера и сейчас, признается, все, что он чувствует — боль утраты.

Фото, видео: globallookpress / Anatoly Lomokhov; Lev Ilyin; 5-tv.ru, Кадры из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию" (1973 г.) , Кадры из к/ф "Афоня" (1975 г.)

Тема:
Леонид Куравлев Умер Леонид Куравлев

Создателем образа русского человека, не меньше, назвал покойного народного артиста РСФСР Леонида Куравлева его коллега по профессии и званию Александр Калягин. Актер просто не смог говорить об умершем долго, делал паузы, тяжело вздыхал. Но все же произнес важные слова о силе таланта, который должен остаться незабываемым.

«Мне очень больно. И потому что я знал Леню, и потому что это изумительный актер, изумительный, который все может… Я понимаю, последние дни у него были тяжелые, тем не менее ушел человек, который фантастически много сделал для развития понятия, что такое русский человек — с юмором, добрый, героический, всегда готовый отдать свою жизнь. Без лозунгов. Мне больно», — сказал Калягин.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Окончил ВГИК, в студенческие годы сыграл первую роль в кино — солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Известен также как театральный актер и телеведущий, в нулевых вел на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлевым».

Среди наиболее известных киноработ покойного — «Живет такой парень» режиссера Василия Шукшина, «Золотой теленок» Михаила Швейцера, «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Афоня» Георгия Данелия.

Актера помнят по лентам «Ищите женщину» Аллы Суриковой и «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова. Сыграл он, к слову, и вместе с Калягиным в картине «Как живете, караси?» Софьи Милькиной и Михаила Швейцера.

Единственная жена Куравлева Нина умерла в 2012-м. После ее смерти актер стал затворником. По слухам, еще в 2020 году купил себе участок на Троекуровском кладбище — рядом с могилой жены. Перед смертью артист сначала находился в реанимации больницы в Коммунарке с вирусной пневмонией и подозрением на коронавирус. Болезнь сосудов как последствие привела к гибели головного мозга. Актер скончался в хосписе в возрасте 85 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал интересные факты из личной и творческой биографии Леонида Куравлева.

Тема:
Леонид Куравлев
30 янв
Стали известны дата и место похорон Леонида Куравлева
30 янв
Проклятые счастьем: трагические судьбы героев фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
30 янв
Розанова тяжело переживает смерть Куравлева: «Там ему будет лучше»
30 янв
Лужина о смерти Куравлева: «Понял, что нужно пойти за своей любимой женщиной»
30 янв
Написал на памятнике свое имя: как выглядит могила супруги Леонида Куравлева
30 янв
Мосгордума готова рассмотреть инициативу увековечить память Леонида Куравлева
30 янв
Названо предварительное место захоронения Леонида Куравлева
30 янв
Тест: Угадайте фильм с Леонидом Куравлевым по одному кадру
30 янв
Мастер превращения эпизодов кино в шедевры: творческий путь Леонида Куравлева
30 янв
Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев
-3° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови

Последние новости

16:19
Яркий и веселый ритуал исполнения желаний в китайский Новый год — 108 апельсинов
16:01
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет
15:43
Стали известны дата и место похорон Леонида Куравлева
15:33
Проклятые счастьем: трагические судьбы героев фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
15:23
Розанова тяжело переживает смерть Куравлева: «Там ему будет лучше»
15:06
Названы четыре продукта, спасающие от зимней хандры и сезонной депрессии

Сейчас читают

Как задобрить бога богатства в китайский Новый год — обряд от эксперта
Написал на памятнике свое имя: как выглядит могила супруги Леонида Куравлева
Мастер превращения эпизодов кино в шедевры: творческий путь Леонида Куравлева
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год