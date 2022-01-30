Верный муж в жизни, ловелас в кино: Памяти Леонида Куравлева

Звезда фильмов «Золотой теленок» и «Вий» Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Актер начал свою карьеру в кино и театре еще в 50-х и сразу же полюбился публике. Гениальную игру Куравлева всегда будут помнить по роли Хомы в «Вие», Аркадия в «Начале» и, конечно же, по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Чем еще запомнился актер Леонид Куравлев, рассказывает 5-tv.ru.

Мальчик с окраины Москвы

Леонид Куравлев родился на окраине Москвы 8 октября 1936-го в простой семье. Его отец Вячеслав Яковлевич был слесарем на авиазаводе «Салют», а мать Валентина Дмитриевна парикмахером. В 1941-м она была осуждена по ложному доносу и выслана из столицы в Мурманскую область. Куравлев был в разлуке с мамой около семи лет, после чего у него появилась возможность навестить ее. В Москву они уже вернулись вместе.

Во ВГИК Леониду Куравлеву предложила поступить его двоюродная сестра. Девушка пошутила, что туда не нужно сдавать математику и другие точные науки. Фото: Kinopoisk.ru

В школе Куравлев учился плохо, особенно трудно давались точные науки. Он с трудом усваивал математику, физику и химию. По складу ума Леонид Вячеславович скорее всего был гуманитарием и именно это повлияло на выбор его будущей профессии. Говорят, что узнав о его трудностях в школе, двоюродная сестра посоветовала мальчику поступить после школы во ВГИК. Он так и сделал, но, правда, со второй попытки.

Преподаватель ВГИКа Борис Бибиков не верил в таланта Куравлева и даже просил его уйти со второго курса. Фото: Kino-teatr.ru

После провальной попытки поступить в театральный вуз в 1953-м, Леонид Куравлев некоторое время работал в фабричном цехе, в котором производили оптику для различных приборов. Вторая попытка поступления во ВГИК оказалась удачной для Куравлева: он стал студентом на курсе Бориса Бибикова. Но там актера невзлюбили. Первое время Леонид Вячеславович был зажат и смущался на фоне одногруппников из «хороших» семей. Бибиков даже попросил его уйти из ВГИКа на втором курсе, но актер сумел раскрыть свой талант и вскоре стал одним из лучших на курсе.

Карьера в кино Леонида Куравлева

Как это обычно бывает, сниматься в кино Куравлев начал еще во время учебы. Его дебютом стал короткометражный фильм Андрея Тарковского и Александра Гордона «Увольнения не будет», где актер сыграл роль солдата-сапера. В то же время он принимал участие в съемках драмы Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают». В 1960-м режиссер Михаил Швейцер позвал актера в полнометражный фильм «Мичман Панин», где Леонид Куравлев сыграл кочегара. Кроме того, в то время он заступил на работу в Театр-студию киноактера, где проработал до 1992-го.

Леонид Куравлев в к/ф «Вий», 1967-й. Фото: Kino-teatr.ru

Популярность в советском кинематографе Леонид Вячеславович приобрел после съемок «Живет такой парень» в 1964-м. Молодой актер понравился Василию Шукшину и он пригласил его в еще один свой фильм — «Ваш сын и брат». Позже в знак благодарности великому режиссеру и актеру Куравлев назовет в его честь сына. Но по-настоящему раскрыть свой талант артисту удалось в первом русском фильме-ужасов «Вий», где его партнершей по съемочной площадке была Наталья Варлей.

Слева направо: Актеры Леонид Куравлев, Сергей Юрский и Зиновий Гердт в к/ф «Золотой теленок», 1968-й. Фото: Kinopoisk.ru

Сразу после завершения съемок «Вия», актер начал работу в фильме «Золотой теленок» в 1968-м. Ему впервые довелось поработать с Евгением Евстигнеевым, Зиновием Гердтом и Сергеем Юрским. Также среди его ролей критики выделяют Сорокина в фильме «Неподсуден» и Аркадия в «Начале».

Леонид Куравлев в к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», 1973-й. Фото: Kinopoisk.ru

За долгую актерскую карьеру Леонид Куравлев сыграл и в других знаменитых фильмах. Свой след в истории кинематографа актер оставил в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Мимино», «Самая обаятельная и привлекательная».

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Личная жизнь Леонида Куравлева

Несмотря на героев-ловеласов, например, в фильмах «Начало» и «Самая обаятельная и привлекательная», Куравлев любил одну женщину всю жизнь. С будущей женой Ниной актер познакомился на московском катке. Ему было 16 лет, а ей всего 13. Пара влюбилась друг в друга на всю жизнь и поженилась в 1960-м.

Леонид Куравлев с женой Ниной. Фото: Kino-teatr.ru

Спустя два года после свадьбы у Куравлевых родилась дочь Екатерина. Девушка пошла по стопам отца и окончила Театральный институт имени Щукина, она даже снялась с ним в «Самой обаятельной и привлекательной», но в итоге решила стать психотерапевтом. Сын Василий, названный в честь Шукшина, родился у Леонида Вячеславовича и его жены Нины в 1978-м. Он является кандидатом экономических наук и работает в Российском университете дружбы народов. Василий подарил знаменитому отцу троих внуков.

Екатерина Куравлева в к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», 1985-й. Фото: Kino-teatr.ru

Жена Куравлева Нина умерла в 2012-м. После смерти любимой супруги, актер начал вести затворнический образ жизни и редко появляться на публике. Дочь Екатерина даже переехала в его квартиру, чтобы помочь справиться с горем. В июне 2020-го в СМИ появилась новость, что Леонид Куравлев определил место, где будет похоронен после смерти. Актер купил участок на Троекуровском кладбище возле могилы жены.