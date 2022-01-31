Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

В феврале материнский капитал и ряд других социальных выплат в России проиндексируют с учетом фактической инфляции, а неработающих пенсионеров ждет дополнительная индексация пенсий. Кроме того, за должниками закрепят «неприкосновенный минимум» доходов, а владельцы банковских вкладов свыше миллиона рублей начнут платить налог. Эти и другие ожидающие россиян нововведения собрали в своем обзоре «Известия».

Индексация материнского капитала

Маткапитал в 2022 году проиндексируют в начале февраля в соответствии с уровнем фактической инфляции. В предыдущие годы он индексировался в январе по уровню прогнозируемой инфляции. Закон о переходе на новый формат в декабре прошлого года подписал глава государства Владимир Путин.

Так, в этом году маткапитал с учетом фактической инфляции проиндексируют на 8,4%. Исходя из этого, выплата на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей и 693,1 тысячи рублей — на второго, если семья не получала денег после рождения первого. Если выплата ранее была получена, за второго ребенка полагается 168,6 тысячи рублей.

На 8,4% вырастут социальные пособия

Единовременная выплата при рождении ребенка вне зависимости от трудоустройства и уровня доходов родителей составит 18,8 тысячи рублей, если ребенок родился до начала февраля, и 20,4 тысячи — если ребенок родился после 1 февраля. Обратиться за выплатой можно в течение полугода с момента рождения ребенка.

Минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составит 7,6 тысячи рублей в месяц, максимальная планка вырастет до 31,3 тысячи рублей (сейчас — семь тысяч и 29,6 тысячи соответственно). Если пособие было назначено ранее, дополнительно обращаться за перерасчетом не нужно.

Единовременное пособие опекунам или усыновителям при передаче детей в семью составит 20,4 тысячи рублей, максимальное — 156,4 тысячи. Все это в случае, если ребенок будет передан после 1 февраля.

Также будут проиндексированы некоторые другие социальные выплаты, в том числе пособие на погребение (составит 6,9 тысячи рублей), пособия ликвидаторам и получившим инвалидность из-за чернобыльской аварии (3,1 тысячи рублей ежемесячно), героям и полным кавалерам ордена Славы (74,6 тысячи рублей ежемесячно).

Ежемесячная выплата участникам ВОВ составит 4,7 тысячи рублей.

Прибавка к пенсиям для неработающих пенсионеров

Неработающим пенсионерам в феврале дополнительно проиндексируют пенсию. В январе индексация уже составила 5,9%, однако Путин предложил проиндексировать пенсию на уровне 8,6% — выше фактической инфляции, которая составила 8,4%. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил в конце января. Таким образом, в феврале выплаты неработающим пенсионерам должны вырасти еще примерно на 2,7%.

Средняя прибавка к пенсиям после полной индексации составит около 1,4 тысячи рублей, а средний размер страховой пенсии по старости — 18,9 тысячи рублей.

Налог на банковские вклады

Владельцы банковских вкладов общей суммой более одного миллиона рублей с февраля впервые должны будут заплатить налог в соответствии с законом, принятым еще в 2020 году. Согласно ему, налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года).

Информацию о вкладах россиян банки теперь будут передавать ФНС, где определят, подлежит ли доход с них налогообложению, и если да, то какую сумму необходимо заплатить. Уведомление об этом налогоплательщик получит в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Подорожание алкоголя

Спиртные напитки с февраля могут подорожать как минимум на 5% из-за акцизной ставки, повышенной на этот уровень. Ожидается, что в связи с этим производители тоже поднимут цены на 5% или больше.

Новый ГОСТ о массовых захоронениях

Вступит в силу новый ГОСТ о срочных захоронениях людей и животных в братских могилах. Документ регламентирует порядок захоронения погибших «в ходе или в результате» военных конфликтов, а также в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время.

В частности, при выборе мест захоронения нужно учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа, расположение источника водоснабжения и уклон местности. Отвечать за это будут команды по срочному захоронению, созданные на базе местных ритуальных служб.

Неприкосновенный минимум для должников

С февраля начнут действовать поправки к закону «Об исполнительном производстве», принятые летом прошлого года. Согласно им, приставы будут оставлять на счету должника сумму, равную установленному в регионе прожиточному минимуму. Однако для этого потребуется подтвердить в ФССП наличие постоянного дохода и его размер. Кроме того, при наличии иждивенца должник вправе будет просить о сохранении суммы, превышающей МРОТ.

Электронные больничные и отвод от вакцинации

В начале февраля должен завершиться переход на электронные больничные. Теперь врачи будут оформлять их в электронном виде, заверяя электронной подписью, и сразу направлять в Фонд социального страхования.

Оформление медотводов будет также автоматизировано — для них пропишут общую процедуру на федеральном уровне. Данные о противопоказаниях к прививке от коронавируса у каждого гражданина регионы должны будут направлять на портал госуслуг. Новая форма справки будет включать в себя английскую версию документа. Также граждане получат QR-код с указанием причины медотвода и оформившей его организация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян скоро будут по-новому уведомлять о всех положенных им социальных выплатах: адресатов пособий будут находить автоматически — с помощью Единой государственной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Соответствующие изменения готовят в Госдуме.