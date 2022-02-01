Владимир Конкин рассказал о последнем разговоре с Куравлевым: «Он меня изумил»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 337

Несмотря на то, что после смерти жены актер вел затворнический образ жизни, друзей он всегда готов был поддержать.

Владимир Конкин рассказал о последнем разговоре с Куравлевым: «Он меня изумил»

Фото: ТАСС / Мастюков Валентин

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Умер Леонид Куравлев

Смерть легендарного актера Леонида Куравлева стала огромным горем для всех, кто его знал и любил его творчество.

Известно, что после ухода из жизни горячо любимой супруги артист практически стал затворником и мало с кем поддерживал общение. Однако по натуре он был человеком очень отзывчивым и в трудную минуту всегда готов был поддержать друзей.

С коллегой Владимиром Конкиным они были знакомы без малого 46 лет, не раз встречались на съемочной площадке. По словам артиста, когда в его семье произошла страшная трагедия (дочь Владимира Конкина София утонула в бассейне одного из фитнес-клубов в сентябре 2020 года — Прим.ред.), Куравлев сразу ему позвонил. Этот поступок, отмечает актер, его просто поразил. Это был их последний разговор.

«Последний его звонок изумил! Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Леня. Это было настолько необыкновенно, настолько непривычно… Он наговорил столько всего на автоответчик. Я ему перезвонил, мы пообщались, он поддержал. Получается, последний раз поговорили 26 сентября позапрошлого года», — рассказал Конкин в эфире ток-шоу на одном из телеканалов.

РИА / Руслан Кривобок

Он также отметил, что знал о проблемах со здоровьем у Куравлева, но был спокоен за друга — верил, что сын и дочь о нем позаботятся.

Конкин узнал о смерти артиста, когда ехал в поезде. Трагическое известие застало его врасплох, и он не сразу поверил в случившееся. В этот же день ему сообщили еще об одной утрате. На 85-м году жизни скончался режиссер Виктор Мережко. По словам Конкина, они вместе работали над новым проектом, а знали друг друга в общей сложности полвека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким было последнее желание Леонида Куравлева.

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