В группе риска: врач назвал тех, кто может потерять голос после «омикрона»

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Алексей Хитров
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Отоларинголог Зайцев рассказал о риске потери голоса после «омикрона» у людей с удаленными гландами

В группе риска: врач назвал тех, кто может потерять голос после «омикрона»

Фото: Depositphotos / imagepointfr

Тема:
Омикрон

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как максимально снизить вероятность заражения.

Люди, заразившиеся новым омикрон-штаммом коронавируса, рискуют полностью потерять голос. Об этом предупредил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. В комментарии 5-tv.ru он перечислил действия, которые помогут по возможности избежать заболевания.

Вероятность потери голоса из-за «омикрона» зависит от нескольких факторов, отметил эксперт. Первый — контагиозность или степень заразности вируса, которая может быть разной. Чем она выше, тем больше вероятность, что вирус «зацепится» в организме на уровне лор-органов, пояснил Зайцев.

«Второй момент — это тропность, то есть чувствительность, восприимчивость конкретного человека к инфекции. У людей с патологией глотки или гортаноглотки вероятность потери голоса, пусть даже кратковременной, существует в достаточно большой степени», — подчеркнул врач.

Он рассказал, что на заражение коронавирусом сначала отреагирует слизистая глотки, которая воспалится. Затем последуют отек и так называемые дисфония — видоизменение голоса и возникновение охриплости, либо афония — полное отсутствие голоса.

Зайцев подчеркнул, что последствия могут быть более чем серьезными. Он напомнил, что омикрон — это нейротропная инфекция, которая может поражать нервные окончания. Между тем именно в лор-органах они сосредоточены в огромном количестве, гораздо большем, чем в других органах и системах.

В особой группе риска находятся те, у кого удалены небные миндалины (гланды), добавил врач. На этот орган приходится 80% нагрузки в сравнении с остальной лимфоидной тканью, которая в отсутствие миндалин может просто не справиться с атакой вируса.

«Здесь остается уповать на общий и местный крепкий иммунитет, на то, что человек просто здоров, как бык, и невосприимчив ни к холодной погоде, ни к вирусам, которые в него попадают. Ну и, безусловно, если он вакцинирован либо уже переболел не так давно, то вероятность повторного скорого заражения маловероятна. В течение полугода такие люди находятся под противовирусной защитой», — отметил Зайцев.

Чтобы максимально снизить вероятность заражения «омикроном» и дальнейшей потери голоса, врач порекомендовал регулярно обрабатывать носоглотку оральными антисептиками на водной основе (не на спирту!), в большом количестве принимать витамин С в виде специальных препаратов и фруктов и употреблять много зелени для поддержания и укрепления иммунитета.

В то же время необходимо регулярно наблюдаться у лор-врача для понимания своего текущего состояния, заключил Зайцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему ПЦР-тест может показать отрицательный результат даже при наличии симптомов заражения штаммом «омикрон». 

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