Сын Куравлева заявил на прощании, что продолжит общаться с отцом

Сын умершего актера Леонида Куравлева Василий на церемонии прощания сказал, что отец для него «перешел в другое измерение», поэтому в будущем они еще смогут общаться.

«Мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать. Прежде всего, через твоих киногероев, твои роли, ну и, конечно же, через детские светлые воспоминания, где вы с мамой ко мне обращаетесь. Я тебя очень люблю, мы всегда были вместе, и сейчас вместе и обязательно будем вместе. Спасибо тебе, папа. Я с тобой не прощаюсь», — обратился к отцу Куравлев-младший.

Василий Куравлев — младший из двоих детей актера, родившийся 14 января 1978 года. Он окончил Московский автодорожный институт, сейчас работает в Российском университете дружбы народов. Старшая дочь Екатерина, родившаяся 6 марта 1962 года, окончила Щукинское училище, трудится психотерапевтом, пишет dni.ru.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни от остановки сердца на фоне тяжелых заболеваний. Последние десять лет после смерти горячо любимой жены актер вел затворнический образ жизни и почти ни с кем не общался.

Состояние Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. 5 января его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку, но, к сожалению, это был лишь временный эффект. Последние дни актер провел в хосписе, куда был доставлен 21 января из больницы в Коммунарке.

За 65 лет творческой деятельности Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Всенародную зрительскую любовь ему принесли работы в фильмах «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину», «Двенадцать месяцев», «Семнадцать мгновений весны», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

Накануне президент России Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями родным Леонида Куравлева и скончавшегося с ним в один день актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центральной клинической больнице Москвы в закрытом режиме прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Гроб с телом актера вынесли в полной тишине под молебен отпевавшего его священника. Местом погребения Куравлева станет Троекуровское кладбище, где похоронена его супруга Нина.