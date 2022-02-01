Стало известно, что положили в гроб к Куравлеву на закрытой церемонии прощания

Закрытая церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым прошла по православным канонам — гражданская панихида сменилась церковным отпеванием. Об этом сообщает dni.ru.

Издание уточняет, что на лбу покойного актера был бумажный венчик, который кладут после омовения тела. На венчике помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи и текст Тресвятой песни «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь.

Во время церковной службы священник после слов «И сотвори вечную память!» положил в гроб актера разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском усопшего в Царствие Небесное. В грамоте говорится о грехах человека и их отпущении.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым прошла в Центральной клинической больнице Москвы в закрытом режиме. Гроб с телом актера вынесли в полной тишине под молебен священника, после чего отвезли к месту погребения на Троекуровское кладбище, где похоронена его супруга Нина.

Сын артиста Василий Куравлев заявил на прощании, что отец для него «перешел в другое измерение», поэтому в будущем они еще смогут общаться.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни от остановки сердца на фоне тяжелых заболеваний. Последние десять лет после смерти горячо любимой жены актер вел затворнический образ жизни и почти ни с кем не общался. В начале января Куравлева экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Также у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. После операции актер почти пошел на поправку, но это был лишь временный эффект. Последние дни актер провел в хосписе, куда был доставлен 21 января из больницы в Коммунарке.

За 65 лет творческой деятельности Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Всенародную зрительскую любовь ему принесли работы в фильмах «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину», «Двенадцать месяцев», «Семнадцать мгновений весны», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким было последнее желание Леонида Куравлева.