Крик лисы с крыши курятника: реакция мировых лидеров на встречу Путина и Орбана

Накануне удивила всех длительность переговоров российского президента — пять часов. Обычно так долго Владимир Путин разговаривал только с лидерами США, Германии или Франции. Но нельзя забывать, что Венгрия это тоже член НАТО и много времени политики уделили как раз вопросам глобальной безопасности.

Так президент России впервые прокомментировал ответ Вашингтона на уже всем известные предложения Москвы. Все самое важное собрал Игорь Балдин.

Теперь позицию России сложно не услышать. Заявления Владимира Путина разобрали на цитаты крупнейшие мировые СМИ. Те самые требования по гарантиям безопасности, о которых упорно молчат политики ЕС и США, сейчас во всех эфирах.

«Россия хочет остановить расширение НАТО на восток. И убрать из Восточного региона всю военную технику альянса».

«Путин обвиняет Запад в том, что тот игнорирует беспокойство Москвы по гарантиям безопасности. Он сказал, что нет ответа ни на одно из требований России».

После встречи со своим венгерским коллегой Путин напомнил: когда СССР трещал по швам, нам обещали: альянс ни на дюйм не сдвинется на восток. Теперь обещаниям никто не верит — нужны письменные гарантии.

«Теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются, скоро будут, наверное, если еще не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать „Томагавки“. То есть это уже не противоракета, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Ну, это разве не угроза для нас?» — сказал Владимир Путин.

Свои требования Москва направила и в Брюссель, и в Вашингтон. Вот основные: убрать ракетные системы из Польши и Румынии, не расширять НАТО, не принимать туда Молдавию, Грузию и Украину.

«Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО и напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинается операция в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал?» — сказал Путин.

Первая реакция на слова Путина — от британского премьера. Тот прилетел в Киев на встречу с Зеленским — и, кажется, для того, чтобы еще больше разогнать воинственную риторику. Обещал много оружия. А еще — воевать с Россией до… последнего украинца.

«Самое лучшее, что мы можем сделать, — донести до граждан России: украинцы будут бороться, биться за свою Украину. Украинцы будут бороться до последней капли крови!» — сказал британский премьер Борис Джонсон.

Еще два дня назад Зеленский говорил: не сейте панику, Россия не собирается нападать на Украину. А после британского премьера вдруг передумал. Даже армию решил увеличить — на сто тысяч контрактников. Как будто уже идет в бой.

«Это не будет просто война Украины с Россией, это будет война в Европе, полномасштабная! Никто больше не отдаст своих территорий и людей», — сказал Зеленский.

И хотя Украине, НАТО и США уже давно объяснили: их враг — плод их собственной фантазии, градус истерии только возрастает. Вот и главный оратор Белого дома Джейн Псаки снова подливает масла в огонь. Правда, понять ее сложно — запуталась в эпитетах и аллегориях.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент Путин говорит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — сказала Псаки.

Не отстают и ведущие западные СМИ. Вот Дойче Велле показывает, как украинские женщины с автоматами в руках готовятся к войне. Пусть вымышленной, но войне, которая сейчас так необходима и Байдену — для антироссийских санкций, и Джонсону — для рейтингов, и Столтенбергу, чтобы не отвечать на прямые вопросы, которые ставит Россия.