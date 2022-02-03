Мечтал, чтобы они пошли по его стопам: чем занимаются дети Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января 2022 года. За свои 85 лет жизни он смог вырастить двоих детей: Екатерину и Василия. Он всегда мечтал, чтобы его наследники пошли по его стопам, однако судьба распорядилась иначе, ведь дети актера далеки от мира шоу-бизнеса.

Дочь — Екатерина Куравлева

Его первенцем оказалась дочка Екатерина. В отличие от своего брата, она с детства грезила мечтами об актерской славе, поэтому сразу же после окончания школы девушка стала студенткой Щукинского училища, где некогда начал свой путь ее знаменитый отец.

Екатерина дебютировала в картинах: «Самая обаятельная и привлекательная», «Ягуар», «Где ваш сын?», «Друг», «Крейцерова соната», «Где находится нофелет?». Однако ей доставались лишь роли второго плана. Фильмография артистки не успела перевалить за десяток кинокартин, как она решила «завязать» с актерством. Напоследок Екатерина попытала удачу в качестве актрисы дубляжа, однако вскоре покинула и эту работу.

Куравлева переквалифицировалась, получив диплом врача-психотерапевта. Ее уникальные методики неоднократно признавались коллегами и пациентами.

Личная жизнь Екатерины не сложилась, поэтому после смерти своей матери в 2012 году, она могла посвятить все свободное время горюющему отцу.

Сын — Василий Куравлев

Сын артиста Василий Куравлев появился на свет спустя 15 лет после рождения старшей сестры. В отличие от нее, наследник не стремился стать актером. Он признавался, что всю жизнь мечтал о спортивной карьере. Сразу после выпуска из школы поступил в Московский автомобильно-дорожный технический университет. Хоть Леонид Куравлев и не разделял стремления наследника, он все же полностью поддерживал своего сына.

Получив диплом, Василий устроился педагогом в родной вуз, а после получил степень кандидата экономических наук. Позже он нашел свое место в бизнесе. Леонид Куравлев всегда гордился успехами наследника.

Личная жизнь Василия в отличие от сестры сложилась. В браке у него появились на свет трое детей. Семья Куравлева-младшего часто посещала любимого отца и дедушку — была желанным гостем в доме Леонида Куравлева.

Ранее 5- tv.ru рассказывал о сумме, в которую оценили наследство Куравлева.