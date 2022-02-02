Названа сумма, в которую оценили наследство Куравлева
Имущество разделят между сыном Василием и дочерью Екатериной.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Дети народного артиста РСФСР Леонида Куравлева получат наследство, оцениваемое примерно в 100 миллионов рублей. Об этом пишет сайт KP.RU.
Самой дорогостоящей частью имущества звезды стала столичная пятикомнатная квартира в Доме на набережной, стоимость которой может превышать 82 миллиона рублей. У Куравлева также осталась дача в Подмосковье стоимостью в десять миллионов рублей. Кроме того, у актера были денежные сбережения. Завещание было составлено давно, наследство будет разделено поровну между сыном Василием и дочерью Екатериной.
Леонид Куравлев скончался 30 января. Артист доживал свои последние дни в хосписе, состояние его здоровья после перенесенной накануне вирусной пневмонии ухудшалось. Медики также обнаружили у актера тяжелую болезнь, из-за которой постепенно отмирали клетки головного мозга.
К слову, дети Куравлева отказались от пышных похорон. Им предлагали провести церемонию прощания с актером в Доме кино, однако они из скромности не приняли этот вариант и предпочли формат закрытой гражданской панихиды в Центральной клинической больнице.
Ранее 5-tv.ru Писал о том, каким было последнее желание Леонида Куравлева.
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