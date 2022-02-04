Идеальное преступление: сколько на самом деле украли у вдовы Градского

Юрист объяснил, как с помощью несложной схемы можно было «вывести» из наследственной суммы десятки и сотни миллионов рублей.

Дерзкое ограбление вдовы легендарного Александра Градского — дело весьма запутанное. И с течением времени яснее не становится. Как отметил юрист Михаил Алексеев, до сих пор достоверно неизвестно, сколько денег украли налетчики.

Дело в том, что размер похищенного следствию известен только со слов самой Марины Коташенко. Кроме нее, и собственно, злоумышленников, никто эти деньги не видел и не пересчитывал.

Эксперт отмечает — все это похоже на хитрую схему, в то время как на самом деле украсть могли гораздо меньше.

«У нее (Марины Коташенко — Прим.ред.) могли похитить и пять, и десять миллионов — любую сумму. Тогда логично назвать в полиции цифру как можно больше, а остальное оставить себе» — объяснил Алексеев в интервью сайту KP.RU.

По мнению юриста, организовать идеальное преступление проще простого — достаточно найти в сети посредника, который поможет выйти на исполнителей. Большую часть имеющейся суммы — 95 миллионов оставить себе, а, допустим, пять позволить «похитить».

При таком раскладе шансы на успех стремятся к максимуму. Заказчик, по сути, может чувствовать себя в полной безопасности, ведь найденный где-нибудь на просторах даркнета посредник его не видел и сами налетчики не знают, кто подстроил ограбление.

Остается только дать злоумышленникам время на то, чтобы скрыться, но даже если их задержат, они не смогут доказать, сколько денег похитили, отметил юрист. К тому же, по закону, не имеет значения, сколько точно миллионов пропало — десятки или сотни.

«Уголовному кодексу разницы нет — это ограбление в особо крупном размере, так и так сидеть десять лет. А теперь представьте, что на самом деле наличных было не 100 миллионов, а 200 или 300. Тогда можно присвоить себе гораздо больше», — высказал предположение Алексеев.

Между тем, на днях по делу об ограблении вдовы музыканта был задержан домработник, который трудился в коттедже знаменитости. Правоохранители проверяют его на причастность к преступлению.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вдова Градского может лишиться имущества музыканта.