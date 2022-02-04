Война наследников: вдова Градского может лишиться имущества музыканта
Вдову Градского Коташенко могут лишить наследства из-за признания брака фиктивным
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Пара проживала совместно без регистрации брака с 2003 года и оформила официальные отношения за месяц до смерти легендарного артиста.
Вдова Александра Градского Марина Коташенко может вскоре лишиться статуса наследницы. Дело в том, что 40-летняя актриса вступила в официальные отношения с музыкантом всего за месяц до его смерти. По словам юриста Михаила Алексеева, такой брак вполне можно признать фиктивным.
«Если война наследников будет развиваться, не стоит удивляться и иску о признании заключенного брака недействительным. Если он будет удовлетворен, Марина Коташенко исчезнет из числа наследников», — рассказал специалист.
Он уточнил, что даже свадьба не гарантирует получение наследства. Юрист Сергей Узденский полностью согласен с этим утверждением. По его словам, официальный союз могут признать недействительным, если докажут, что он создавался без цели создания семьи.
«Да, они прожили много лет вместе без штампа в паспорте, но официальный союз был заключен всего за несколько недель до смерти артиста. И это может говорить о том, что целью брака было не создать семью — семья-то была уже до этого, а какие-то иные факторы. И это уже основание для оспаривания», — объяснил адвокат в беседе с сайтом KP.RU.
Требовать аннулирования брака по подобному иску может только прокуратура по заявлению родственников.
Марина Коташенко и Александр Градский проживали совместно, но без регистрации брака с 2003 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Градский 20 лет не женился на Марине Коташенко.
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