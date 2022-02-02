Солнцев шокирован скромными похоронами Леонида Куравлева: «Не заслужил такого!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 629

Известный шоумен не понимает, почему легенду кино не пришли проводить медийные коллеги. Может, на то были веские причины?

Солнцев шокирован скромными похоронами Леонида Куравлева: «Не заслужил такого!»

Фото: Instagram @solntcev

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Умер Леонид Куравлев

В минувший вторник, 1 февраля, в Москве похоронили легендарного актера Леонида Куравлева. Церемония прощания была закрытой и скромной, но без грандиозного скандала, к сожалению, не обошлось. Проводить гения в последний путь пришло так мало коллег, что спровоцировало бурю гнева. Первым высказался эпатажный шоумен Гоген Солнцев.

«Куравлев явно не заслужил такого свинства!» — цитирует разъяренную звезду Sobesednik.ru.

Солнцев полагал, что проводы Леонида Вячеславовича будут столь же пышными, как у певицы Юлии Началовой. С молодой артисткой пришли проститься десятки людей — это был нескончаемый поток скорбящих.

«Леонид Вячеславович был одной из самых ярчайших звезд советского кино. Многие актеры первой величины работали с ним, дружили с ним. Ума не приложу, как могло получиться, что ни один из так называемых друзей не появился на прощании. Это просто ужасно! Позор коллегам Куравлева!» — высказался Гоген Солнцев.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

URA.RU напоминает, что выдающегося актера не стало 30 января. Перед смертью он долго и тяжело болел, перенес операцию на желудке и слег с пневмонией. Кроме того, у Леонида Куравлева обнаружили серьезные повреждения головного мозга. Справиться с большой нагрузкой организм легенды кинематографа не смог.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивное видео с места захоронения Леонида Куравлева.

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