Солнцев шокирован скромными похоронами Леонида Куравлева: «Не заслужил такого!»

В минувший вторник, 1 февраля, в Москве похоронили легендарного актера Леонида Куравлева. Церемония прощания была закрытой и скромной, но без грандиозного скандала, к сожалению, не обошлось. Проводить гения в последний путь пришло так мало коллег, что спровоцировало бурю гнева. Первым высказался эпатажный шоумен Гоген Солнцев.

«Куравлев явно не заслужил такого свинства!» — цитирует разъяренную звезду Sobesednik.ru.

Солнцев полагал, что проводы Леонида Вячеславовича будут столь же пышными, как у певицы Юлии Началовой. С молодой артисткой пришли проститься десятки людей — это был нескончаемый поток скорбящих.

«Леонид Вячеславович был одной из самых ярчайших звезд советского кино. Многие актеры первой величины работали с ним, дружили с ним. Ума не приложу, как могло получиться, что ни один из так называемых друзей не появился на прощании. Это просто ужасно! Позор коллегам Куравлева!» — высказался Гоген Солнцев.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

URA.RU напоминает, что выдающегося актера не стало 30 января. Перед смертью он долго и тяжело болел, перенес операцию на желудке и слег с пневмонией. Кроме того, у Леонида Куравлева обнаружили серьезные повреждения головного мозга. Справиться с большой нагрузкой организм легенды кинематографа не смог.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивное видео с места захоронения Леонида Куравлева.