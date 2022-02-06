Дочь Юлии Началовой обижает ее сравнение с мамой: «Разные люди»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 12 036

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина попросила не сравнивать ее с мамой

Дочь Юлии Началовой обижает ее сравнение с мамой: «Разные люди»

Фото: Instagram @veraldonina

Тема:
Юлия Началова

Наследница покойной певицы пошла по ее стопам, многие фанаты отмечают невероятное сходство голосов артисток.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина попросила поклонников не сравнивать ее со знаменитой мамой. По словам девушки, которая уже строит карьеру в качестве вокалистки, она хочет быть самостоятельной артисткой, но публика так и стремится навязывать свои ярлыки.

Недавно Алдонина исполнила одну из самых известных композиций Началовой — «Герой не моего романа». Фанаты тут же заговорили о невероятном сходстве голосов юной артистки и ее родительницы. Однако Веру такое сравнение, судя по всему, не обрадовало.

«Хочу напоминать, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была», — заявила Алдонина в эфире НТВ.

31 января дочь Юлии Началовой поздравила маму с днем рождения. Певица могла отметить в этом году 41-летие. Исполнительница умерла 16 марта 2019 года из-за осложнения ряда серьезных хронических заболеваний: сахарный диабет II типа, подагры, красной волчанки и проблем с почками. После экстренной госпитализации врачи в течение недели боролись за жизнь Началовой, но безуспешно. Она скончалась из-за заражения крови.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей умер из-за сепсиса, как и Юлия Началова.

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