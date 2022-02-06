Жил отдельно и держал под контролем: Как общался Градский с Коташенко перед смертью

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 520

Домработница рассказала об отношения Градского с Коташенко перед его смертью

Жил отдельно и держал под контролем: Как общался Градский с Коташенко перед смертью

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Композитор не баловал жену дорогими нарядами, но покупал ей недвижимость.

В последние годы совместной жизни отношения композитора Александра Градского с супругой Мариной Коташенко нельзя было назвать безоблачными. По словам источников из окружения пары, жили муж с женой раздельно, виделись не так часто, однако женщина всегда находилась под строгим контролем артиста.

Домработница звезд Елена в программе Пятого канала «Светская хроника» рассказала, что виделись они три раза в неделю. Остальные дни Коташенко проводила в загородном особняке, а Градский — в своей московской квартире.

«С понедельника по пятницу была я и трое ребят, за ним ухаживали. А в выходные она. Три дня — пятница, суббота, воскресенье», — заявила помощница по хозяйству.

Познакомились Градский и Коташенко случайно: музыкант ехал на машине по новому Арбату, увидел ее и сразу влюбился. Они прожили вместе 17 лет. Пара казалась счастливой и благополучной, несмотря на разницу в возрасте в 31 год, у них родились двое сыновей.

Однако знавший покойного певец Анатолий Алешин заявил, что тот был страшно ревнивым, контролировал каждый шаг избранницы и за неправильные, по его мнению, действия мог наказать. Недовольный поведением благоверной, Градский, к примеру, мог несколько дней не появляться дома. Взгляды на семейную жизнь у звезды, говорит Алешин, были патриархальные.

«Он был скорее домостроевец. Саша — он деспотичный был, диктатор», — подчеркнул певец.

По словам домработницы Елены, композитор не баловал жену дорогими нарядами, отдыхать возил не на заграничные курорты, а в Симферополь, не любил тратить деньги впустую. Известно также, что в последние годы Градский активно скупал недвижимость: приобрел квартиры жене и всем детям, а также девять земельных участков общей площадью в десять тысяч квадратных метров.

Алешин назвал покойного не только талантливым музыкантом, но и очень грамотным финансистом. Есть мнение, что Марине Коташенко даже приходилось продавать свои и детские вещи в интернете, чтобы иметь на руках какие-то деньги.

Тем не менее, почувствовав близость конца, Градский позаботился о супруге. После почти двух десятков лет сожительства он женился на ней и обеспечил место в очереди на наследство. Годы лишений, если они имели место, все же окупились.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Марину Коташенко заподозрили в причастности к смерти Александра Градского.

Тема:
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