Отец Началовой ответил на слухи о целебной силе земли с могилы дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 932

Нашлись те, кто стал отправлять паломнические туры к месту погребения певицы.

Отец Началовой ответил на слухи о целебной силе земли с могилы дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Юлия Началова

Певица Юлия Началова, несмотря на то, что старалась избегать сплетен о себе, при жизни неоднократно становилась предметом бурного обсуждения. И, кажется, после смерти слухи не только не прекратились, но даже приумножились. Так, вскоре после похорон знаменитости стали поговаривать, что земля с ее могилы исцеляет от всех болезней. Особо предприимчивые придумали, как на этом наживиться и стали якобы «заряжать» на кладбище крема и мази.

Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор резко ответил всем, распускающим слухи о целительных свойствах земли с могилы Началовой. Он не верит в чудодейственную силу и считает, что у тех, кто смог это придумать, явно больная фантазия.  

«Бредятину придумывают. Есть люди, которым надо. Сами придумывают что-то, раскручивают. Я бы этих всех людей собрал и отправил в дурдом», — сокрушался Виктор Началов в одной из телевизионных программ на НТВ.

К слову, после слухов о якобы чудодейственном свойстве земли с могилы Началовой стали продавать паломничесие туры к ее месту погребения. Предполагалось, что кроме могилы Началовой на Троекуровском кладбище Москвы, группы смогут посетить несколько святых мест и поклониться мощам Матроны Московской.

Звезда российской эстрады Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Артистка страдала от ряда хронических заболеваний: сахарного диабета II типа, подагры, красной волчанки и проблем с почками. За неделю до трагедии звезду экстренно госпитализировали, однако спасти врачам ее не удалось. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Юлии Началовой обижает ее сравнение с мамой.

Тема:
Юлия Началова
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