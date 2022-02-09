Депутаты парламента Словакии облили флаг Украины водой и унесли его
Два депутата парламента Словакии надругались над украинским флагом в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве США.
Фото, видео: REUTERS; 5-tv.ru
В парламенте Словакии осквернили украинский флаг. Инцидент произошел в ходе жарких дебатов о военном присутствии армии США на территории страны. Противники соглашения заблокировали трибуну и развернул флаг Словакии.
В ответ сторонники сотрудничества с Вашингтоном развернули перед ними флаг Украины. Оппоненты решили не сдаваться и схватились за бутылки с водой. В ходе потасовки флаг Украины начали разрывать на части.
Депутаты правящей коалиции также сорвали выступление генпрокурора страны, который считает военное соглашение с США незаконным.
У здания парламента в этот момент начался митинг противников документа. Его участники пришли со словацкими и российскими флагами. Решающее голосование в парламенте Словакии должно состояться уже сегодня.
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