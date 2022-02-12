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Любовь неземная: почему Зинаида Кириенко выбрала актера массовки, а не Ланового

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 7 310

История любви Зинаиды Кириенко и ее единственного мужа Валерия Тарасевского

Любовь неземная: почему Зинаида Кириенко выбрала актера массовки, а не Ланового

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Умерла Зинаида Кириенко

Знаменитость считалась одной из красивейших женщин советского кинематографа. Ее госпитализировали 10 февраля, сегодня стало известно о смерти Кириенко в возрасте 88 лет.

Актриса Зинаида Кириенко прожила почти полвека в браке с коллегой Валерием Тарасенко, стала матерью двоих сыновей. У старшего из них уже есть свои внуки. Но личная жизнь звезды советского кино, блиставшей в картинах «Тихий Дон» и «Любовь земная» могла сложиться иначе — за первой красавицей с экрана ухаживали такие знаменитости, как Василий Лановой. А выбрала она в спутники жизни актера массовки.

Первая страстная влюбленность Зинаиды Кириенко стала предметом пересудов. Было это еще в студенчестве. Предметом обожания студентки театрального вуза стал ее педагог — режиссер, актер, сценарист, драматург и профессор ВГИКа Сергей Герасимов. Бурные эмоции поклонницы усмирил сам мастер. Он выслушал признание, но не ответил взаимностью. Вместо этого посоветовал девушке держать себя в руках и больше думать о карьере. Так и поступила — после этого случая она долго была одна.

РИА Новости / Виктор Чернов

Звания народной артистки РСФСР Кириенко была удостоена в 1977 году, Государственной премии СССР — в 1979-м. Она была популярна не только как актриса, но и как женщина. Среди поклонников отметился и легендарный Василий Лановой. Он долго пытался добиться расположения коллеги. Влюбленный артист ходил на спектакли Кириенко, признавался в чувствах и даже звал замуж, но все попытки оказались тщетными.

С будущим супругом Валерием Тарасевским актриса познакомилась на съемках фильма «Казаки». Красавца, гарцевавшего на скакуне в массовке, она заметила сразу. Это было несложно, ведь он делал все, лишь бы привлечь внимание понравившейся женщины. Очень скоро после начала романтических отношений избранник предложил Кириенко стать его женой.

РИА Новости / Ремин

Стоит отметить, парню на тот момент едва исполнилось 18, и он был младше своей возлюбленной на десять лет. Но чувства оказались сильнее сомнений, и актриса приняла предложение. Пара прожила вместе 44 года, до самой смерти Тарасевского в 2004 году. Их старший сын Тимур окончил институт военных переводчиков, позже стал предпринимателем. Младший Максим получил специальность в сфере менеджмента и аудита. Дети подарили артистам внуков и правнуков.

Как рассказал старший наследник Кириенко в недавнем интервью 5-tv.ru, в январе вся семья дружно отмечала день рождения его внучки. Спустя месяц состояние 88-летней звезды советского кино стало ухудшаться. 10 февраля была госпитализирована с острым нарушением мозгового кровообращения. Плохо пожилой актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, теряла сознание. За два дня до этого подтвердилась коронавирусная инфекция. Артистка скончалась минувшей ночью.

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Зинаида Кириенко играла в Московском драматическом театре имени Пушкина и театре на Малой Бронной, более 30 лет прослужила в Театре-студии киноактера. Она известна широкому зрителю по ролям в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и других. Артистка также была членом президиума правления Центрального дома работников искусств, членом Совета гильдии актеров российского кино и президентом Фонда энциклопедии имени Шолохова.

Церемония прощания состоится 15 февраля в Доме кино. Похоронят Зинаиду Кириенко в тот же день на Троекуровском кладбище.

Ранее, как писал 5-tv.ru, киновед и драматург Александр Поздняков назвал покойную актрису символом чистой красоты, рассказывая о невероятной зрительской любви к ней.

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