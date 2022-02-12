Любовь неземная: почему Зинаида Кириенко выбрала актера массовки, а не Ланового
История любви Зинаиды Кириенко и ее единственного мужа Валерия Тарасевского
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитость считалась одной из красивейших женщин советского кинематографа. Ее госпитализировали 10 февраля, сегодня стало известно о смерти Кириенко в возрасте 88 лет.
Актриса Зинаида Кириенко прожила почти полвека в браке с коллегой Валерием Тарасенко, стала матерью двоих сыновей. У старшего из них уже есть свои внуки. Но личная жизнь звезды советского кино, блиставшей в картинах «Тихий Дон» и «Любовь земная» могла сложиться иначе — за первой красавицей с экрана ухаживали такие знаменитости, как Василий Лановой. А выбрала она в спутники жизни актера массовки.
Первая страстная влюбленность Зинаиды Кириенко стала предметом пересудов. Было это еще в студенчестве. Предметом обожания студентки театрального вуза стал ее педагог — режиссер, актер, сценарист, драматург и профессор ВГИКа Сергей Герасимов. Бурные эмоции поклонницы усмирил сам мастер. Он выслушал признание, но не ответил взаимностью. Вместо этого посоветовал девушке держать себя в руках и больше думать о карьере. Так и поступила — после этого случая она долго была одна.
Звания народной артистки РСФСР Кириенко была удостоена в 1977 году, Государственной премии СССР — в 1979-м. Она была популярна не только как актриса, но и как женщина. Среди поклонников отметился и легендарный Василий Лановой. Он долго пытался добиться расположения коллеги. Влюбленный артист ходил на спектакли Кириенко, признавался в чувствах и даже звал замуж, но все попытки оказались тщетными.
С будущим супругом Валерием Тарасевским актриса познакомилась на съемках фильма «Казаки». Красавца, гарцевавшего на скакуне в массовке, она заметила сразу. Это было несложно, ведь он делал все, лишь бы привлечь внимание понравившейся женщины. Очень скоро после начала романтических отношений избранник предложил Кириенко стать его женой.
Стоит отметить, парню на тот момент едва исполнилось 18, и он был младше своей возлюбленной на десять лет. Но чувства оказались сильнее сомнений, и актриса приняла предложение. Пара прожила вместе 44 года, до самой смерти Тарасевского в 2004 году. Их старший сын Тимур окончил институт военных переводчиков, позже стал предпринимателем. Младший Максим получил специальность в сфере менеджмента и аудита. Дети подарили артистам внуков и правнуков.
Как рассказал старший наследник Кириенко в недавнем интервью 5-tv.ru, в январе вся семья дружно отмечала день рождения его внучки. Спустя месяц состояние 88-летней звезды советского кино стало ухудшаться. 10 февраля была госпитализирована с острым нарушением мозгового кровообращения. Плохо пожилой актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, теряла сознание. За два дня до этого подтвердилась коронавирусная инфекция. Артистка скончалась минувшей ночью.
Зинаида Кириенко играла в Московском драматическом театре имени Пушкина и театре на Малой Бронной, более 30 лет прослужила в Театре-студии киноактера. Она известна широкому зрителю по ролям в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и других. Артистка также была членом президиума правления Центрального дома работников искусств, членом Совета гильдии актеров российского кино и президентом Фонда энциклопедии имени Шолохова.
Церемония прощания состоится 15 февраля в Доме кино. Похоронят Зинаиду Кириенко в тот же день на Троекуровском кладбище.
Ранее, как писал 5-tv.ru, киновед и драматург Александр Поздняков назвал покойную актрису символом чистой красоты, рассказывая о невероятной зрительской любви к ней.
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