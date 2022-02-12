Стали известны дата и место похорон Зинаиды Кириенко

Стали известны дата и место похорон народной артистки РСФСР, звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» Зинаиды Кириенко.

Зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев сказал Интерфаксу, что актрису похоронят во вторник, 15 февраля. Церемония прощания пройдет в тот же день в Доме кино.

ТАСС уточняет, что похороны Зинаиды Кириенко состоятся на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом агентству сообщил источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких знаменитости.

Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля на 89-м году жизни. Двумя днями ранее ее госпитализировали. Причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения. Оно произошло, когда актриса находилась дома. В результате Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

8 февраля Зинаида Кириенко получила положительный тест на коронавирус. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Она была частично парализована. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов.

Известие о смерти звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» стало потрясением для знавших ее советских и российских актеров. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко признался 5-tv.ru, что сейчас плачет, и выразил сожаление из-за недооцененности великой актрисы. Вдова Валентина Гафта, народная артистка РФ Ольга Остроумова тоже очень расстроилась — она призналась, что узнала о смерти Зинаиды Кириенко в день похорон близкого человека. Известный киновед Александр Поздняков объяснил, почему умершую актрису «боготворили» и считали «символом чистой красоты».