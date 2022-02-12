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Стали известны дата и место похорон Зинаиды Кириенко

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 075

Звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» умерла в ночь на 12 февраля. Ее госпитализировали двумя днями ранее с целым рядом страшных диагнозов.

Стали известны дата и место похорон Зинаиды Кириенко

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Умерла Зинаида Кириенко

Стали известны дата и место похорон народной артистки РСФСР, звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» Зинаиды Кириенко.

Зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев сказал Интерфаксу, что актрису похоронят во вторник, 15 февраля. Церемония прощания пройдет в тот же день в Доме кино.

ТАСС уточняет, что похороны Зинаиды Кириенко состоятся на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом агентству сообщил источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких знаменитости.

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Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля на 89-м году жизни. Двумя днями ранее ее госпитализировали. Причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения. Оно произошло, когда актриса находилась дома. В результате Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

8 февраля Зинаида Кириенко получила положительный тест на коронавирус. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Она была частично парализована. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов.

Известие о смерти звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» стало потрясением для знавших ее советских и российских актеров. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко признался 5-tv.ru, что сейчас плачет, и выразил сожаление из-за недооцененности великой актрисы. Вдова Валентина Гафта, народная артистка РФ Ольга Остроумова тоже очень расстроилась — она призналась, что узнала о смерти Зинаиды Кириенко в день похорон близкого человека. Известный киновед Александр Поздняков объяснил, почему умершую актрису «боготворили» и считали «символом чистой красоты».

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

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