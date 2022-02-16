Бородина прошлась по Бузовой после оскорблений: «Никому с тобой не комфортно!»
Бывшая звезда «Дома-2» назвала причину разрыва отношений с теледивой. Последняя все опровергла и дала оппонентке «пощечину».
Фото: ТАСС / Екатерина Чеснокова
Откровения поющей телеведущей Ольги Бузовой в Instagram обернулись крупным конфликтом. Фанатам артистка рассказала, что не общается с теледивой Ксенией Бородиной только по вине последней: не за чем было вести шоу «Дом-2» вместе с рэпером Давидом Манукяном, который посмел бросить эмоциональную блондинку. Ответ от роковой брюнетки не заставил долго ждать.
В соцсети Бородина опубликовала сторис, где раскрыла тайны жизни Бузовой. Ксения утверждала, что всегда поддерживала коллегу по работе. В частности, помогала ей пережить развод. И это при абсолютно «наплевательском» отношении к себе же. Ведущая «Дома-2» подчеркнула: не она, а певица первая сбежала с «корабля», узнав, что вести шоу одной ей не доверят. При этом, пыталась сделать все возможное, чтобы ублажить начальство и заполучить желаемое.
«Ты забыла написать, как говорила всем продюсерам, что хочешь вести программу одна, что тебе никто не нужен. За моей спиной побежала к генеральным и договаривалась, что кинешь „Дом-2“ ради новой программы! Никто не против, надо идти вперед, и это нормально. Только не по головам! Никому с тобой комфортно не было!» — обратилась к Бузовой Бородина.
Ксения утверждала, что на площадке «Дома-2» не было ни одного человека, которому бы повезло легко сотрудничать с Ольгой. Бородина подчеркнула: между ней и артисткой никогда не случилось истинной дружбы — только общение на уровне коллег. Брюнетка заявила, что знает реальное мнение блондинки о себе, а потому не хочет с ней иметь никаких общих дел.
«Дружба с тобой — это 24/7 смотреть тебе в рот и рассказывать, какая ты замечательная, петь твои песни и дифирамбы заодно. Для меня дружба — это другое», — заключила Ксения Бородина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова публично унизила своего экс-мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.
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