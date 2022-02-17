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The Telegraph заявила о приближении победы Путина в схватке с Западом

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Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист 4 226

Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом за постсоветское пространство

The Telegraph заявила о приближении победы Путина в схватке с Западом

Фото: www.globallookpress.com / Chen Jianli

У российского лидера есть мощные рычаги давления на страны Запада, считает автор статьи.

Британское издание The Telegraph предрекло президенту РФ Владимиру Путину победу на постсоветском пространстве в поединке с Западом. Об этом 15 февраля заявил журналист Эмброуз Эванс-Притчард в своем материале.

«У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье», — рассказал журналист.

В статье говорится, что победе Путина не помешают ныне наложенные на Россию санкции. Притчард уверен, что Москва способна перекрыть поставки газа в Европу сроком более чем на два года. При этом РФ никаких экономических последствий на себе не ощутит.

Также, напомнил журналист, страна стала менее зависима от продажи нефти, приносящей доход в казну. На Западе наблюдается обратная ситуация: населению выдают «вертолетные» деньги и бюджет в этой ситуации играет доминирующую роль.

С конца 2021-го в западных СМИ фигурирует тема о якобы «вторжении» России на Украину. На фоне этой дезинформационной кампании страны «большой семерки» (G7 — Ред.) пригрозили РФ санкциями, которые окажут серьезное влияние на экономику государства. Президент США Джо Байден отметил, они будут направлены только на Россию, но их последствия станут глобальными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, США сами себя убедили в готовящемся вторжении РФ на Украину.

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