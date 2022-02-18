Россиян предупредили о приближении трех суперциклонов

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в европейской части России давление будет как в тропическом поясе.

На европейскую часть России надвигаются три циклона подряд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — сказал синоптик.

По словам метеоролога, такое явление больше характерно для тропиков, нежели для умеренных широт. Помимо того, количество циклонов превысило климатическую норму на 45%.

Такие тенденции Вильфанд связывает с активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов, наблюдаемой с начала года. Так, Исландия находится между Гренландией с ледяным щитом, и теплым течением Гольфстрим. Разница температур приводит к возникновению циклонов.

«Существует такое понятие — центр действия атмосферы, где постоянно формируются циклоны. Это область постоянного циклогенеза», — объяснил глава Гидрометцентра.

Циклоны, в свою очередь, несут с собой теплые воздушные массы. По его словам, температура выше нормы в среднем на 6,5 градуса держится в течение долгого промежутка времени с самого начала месяца.

«Это приносит большие проблемы. В частности, на юге европейской территории России, в Крыму, в Краснодаре с января сильные осадки в разных фазах, и дождь, и снег, и мокрый снег, и сугробы», — отметил Вильфанд.

Поэтому остаток зимы для россиян обещает быть теплым, уточнил синоптик. Погода в ближайшие дни будет близка к апрельским значениям около 5 градусов, а к среде температурные столбики понизятся до уровня марта — до нуля. Такая погода установится до конца недели, добавил Вильфанд.

Как писал 5-tv.ru, 18 февраля Петербург уже ощутил приход циклона «Иления». Уровень воды в Неве стремительно поднимается, город закрыл дамбы на случай наводнения.