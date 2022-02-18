Россиян предупредили о приближении трех суперциклонов

Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о приближении трех суперциклонов
Фото, видео: Depositphotos / Bambulla; 5-tv.ru
По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в европейской части России давление будет как в тропическом поясе.
На европейскую часть России надвигаются три циклона подряд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — сказал синоптик.
По словам метеоролога, такое явление больше характерно для тропиков, нежели для умеренных широт. Помимо того, количество циклонов превысило климатическую норму на 45%.
Такие тенденции Вильфанд связывает с активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов, наблюдаемой с начала года. Так, Исландия находится между Гренландией с ледяным щитом, и теплым течением Гольфстрим. Разница температур приводит к возникновению циклонов.
«Существует такое понятие — центр действия атмосферы, где постоянно формируются циклоны. Это область постоянного циклогенеза», — объяснил глава Гидрометцентра.
Циклоны, в свою очередь, несут с собой теплые воздушные массы. По его словам, температура выше нормы в среднем на 6,5 градуса держится в течение долгого промежутка времени с самого начала месяца.
«Это приносит большие проблемы. В частности, на юге европейской территории России, в Крыму, в Краснодаре с января сильные осадки в разных фазах, и дождь, и снег, и мокрый снег, и сугробы», — отметил Вильфанд.
Поэтому остаток зимы для россиян обещает быть теплым, уточнил синоптик. Погода в ближайшие дни будет близка к апрельским значениям около 5 градусов, а к среде температурные столбики понизятся до уровня марта — до нуля. Такая погода установится до конца недели, добавил Вильфанд.
Как писал 5-tv.ru, 18 февраля Петербург уже ощутил приход циклона «Иления». Уровень воды в Неве стремительно поднимается, город закрыл дамбы на случай наводнения.
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